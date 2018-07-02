В микрорайоне Дубровка прошел праздник «Беларусь молодая»

Для белорусов День Независимости – это освобождение нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, поэтому главными героями праздника стали те, чье детство прошло под пулями и бомбежками.



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Все тяготы военного лихолетья вынесла на себе Нелли Алексеевна Терехина – ныне жительница Дубровки. Когда началась война, 3-летняя Нелли жила в Ленинграде. В семье – трое детей, а в городе – голод, разруха, блокада. Никогда не забыть маленькой девочке то утро, когда проснувшись, она поняла, что ее бабушки больше нет. Не забыть и декабрь 44-го, когда пришла похоронка на отца… С 1965 года Нелли Алексеевна живет в Бресте, многие годы преподавала русский язык и литературу. Через несколько дней нашей героине исполнится 80 лет. Спасибо Нелле Алексеевне за то, что выжила и рассказывает молодежи о пережитом на войне.

Победа советского народа над фашизмом дала нам возможность сегодня жить под мирным небом, учиться, работать, воспитывать детей. Участники праздника – многодетные семьи Юрчик и Бурвель – гордятся своими детками, радуются их достижениям. В семье Ольги и Сергея Бурвель воспитывается четверо мальчиков. А в семье Юрчик мама Людмила в 2017 году награждена Орденом матери. Низкий поклон и благодарность всем мамам и папам нашего города за нелегкий родительский труд!



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Праздник открыл депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич. Брестчан поздравляли управляющий делами администрации Ленинского района г. Бреста Владимир Тупица, депутаты Брестского городского Совета депутатов, представители общественных организаций «Белая Русь» и «БРСМ», которые приготовили добрые пожелания и сувениры для участников.

Героями это дня стали заслуженные люди, внесшие личный вклад в развитие нашего района и города в целом. Это педагоги с большой буквы, отдавшие много лет образованию и воспитанию подрастающего поколения. Заслуженный учитель Республики Беларусь, Отличник образования Республики Беларусь Людмила Омельянюк, возглавляла гимназию № 5 и Ольга Дорошук – заместитель директора гимназии № 5 по начальным классам. Мария Егорова – 27 лет проработала заведующим яслей-сада № 36, Анна Сидорцова – 35 лет проработала воспитателем в яслях-саду № 51 на Дубровке и Елена Беркович – Отличник образования, на протяжении многих лет способствовала развитию системы образования на Дубровке.

Жители микрорайона на празднике познакомились с работой кинологов Брестской пограничной группы, увидели выступления спортсменов Белорусской Федерации полноконтактного карате Кекусинкай, Департамент охраны МВД Республики Беларусь выступил с интересной рекламной акцией, а пожарные Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям продемонстрировали свое мастерство по тушению пожара. Ребята смогли примерить специальную одежду пожарного и побывать в кабине боевой машины.

В концертной программе выступили лучшие солисты и творческие коллективы города: вокальные ансамбли «Мелодия», «Solo», клуб танца «Вдохновение», Владимир Ящук, Марина Житенева, Геннадий Санько, Владимир Махнач, Алеся Соловьева, Вадим Кравчук, Александра Белая и другие исполнители. Для детей работали аттракционы.