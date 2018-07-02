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В Бресте состоится чемпионат Беларуси по гребле на байдарке и каноэ

03.07.2018 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 4 по 8 июля на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится Чемпионат Республики Беларусь по гребле на байдарке и каноэ. (мужчины, женщины; лица с ограниченными возможностями)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56916.php

В Бресте состоится чемпионат Беларуси по гребле на байдарке и каноэ

ПРОГРАММА  ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

5 июля (четверг)

  • 9:00 – торжественная церемония открытия соревнований
  • 9:30-12:30 – предварительные и полуфинальные заезды Дистанция 1000 м Байдарка-одиночка (К-1) мужчины Каноэ-одиночка (С-1) мужчины Байдарка-одиночка (К-1) женщины
  • 13:00-14:00 – финальные заезды
  • Дистанция 1000 м 
  • Байдарка-одиночка (К-1) мужчины
  • Каноэ-одиночка (С-1) мужчины
  • Байдарка-одиночка (К-1) женщины
  • Байдарка-четверка (К-4) мужчины
  • 14:30 – научно-практический семинар ”Научно-методическое и медицинское обеспечение подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ“
  • ПРОГРАММА научно-практического семинара ”Научно-методическое и медицинское обеспечение подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ“:
  • 14.00-14.30 Регистрация участников
  • 14.30-15.00 Концепция подготовки национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ во 2-й год олимпийского цикла
  • === Владимир Владимирович Шантарович, доцент, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ
  • 15.00-15.30 Современные технологии в подготовке спортсменов-гребцов высокой квалификации к соревновательной деятельности
  • === Игорь Юрьевич Михута, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой спортивных дисциплин учреждения образования ”Брестский государственный университет“
  • 15.30-16.00 Освоение современных методов контроля состояния спортсменов в спорте высших достижений
  • === Сергей Владимирович Плетнев, доктор технических наук, директор ОДО ”Магномед”
  • 16.00-16.30 Новые направления в реализации адаптационных возможностей спортсменов в спорте высших достижений
  • === Владимир Александрович Хрипач, доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией биохимии стероидов Института биоорганической химии Национальной Академии наук Республики Беларусь
  • 16.30-17.00 Современные средства восстановления и реабилитации спортсменов в спорте высших достижений
  • === Евгений Сергеевич Акимов, заведующий отделом фармакологического обеспечения национальных и борных команд государственного учреждения ”Республиканский научно-практический центр спорта“
  • 17.00-17.10 Подведение итогов научно-практического семинара

6 июля (пятница)

  • 9:00-10:20 – предварительные и полуфинальные заезды
  • Дистанция 1000 м 
  • Байдарка-двойка (К-2) мужчины
  • Каноэ-двойка (С-2) мужчины
  • Байдарка-двойка (К-2) женщины
  •  
  • 11:00-11:30 – финальные заезды
  • Дистанция 1000 м 
  • Байдарка-двойка (К-2) мужчины
  • Каноэ-двойка (С-2) мужчины
  • Байдарка-двойка (К-2) женщины  
  •  
  • 14:30-15:00 – финальные заезды
  • Дистанция 500 м 
  • Байдарка-четверка (К-4) мужчины
  • Каноэ-четверка (С-4) мужчины
  • Байдарка-четверка (К-4) женщины
  • Каноэ-двойка (С-2) женщины

7 июля (суббота)

  • 9:00-11:10 – предварительные и полуфинальные заезды
  • Дистанция 500 м 
  • Байдарка-одиночка (К-1) мужчины
  • Каноэ-одиночка (С-1) мужчины
  • Байдарка-одиночка (К-1) женщины
  • Каноэ-одиночка (С-1) женщины
  •  
  • 11:10-11:40 – финальные заезды
  • Дистанция 500 м 
  • Байдарка-одиночка (К-1) мужчины
  • Каноэ-одиночка (С-1) мужчины
  • Байдарка-одиночка (К-1) женщины
  • Каноэ-одиночка (С-1) женщины  
  •  
  • 13:00-14:10 – предварительные и полуфинальные заезды
  • Дистанция 500 м 
  • Байдарка-двойка (К-2) мужчины
  • Каноэ-двойка (С-2) мужчины
  • Байдарка-двойка (К-2) женщины 
  •  
  • 15:30-15:50 – финальные заезды
  • Дистанция 500 м 
  • Байдарка-двойка (К-2) мужчины
  • Каноэ-двойка (С-2) мужчины
  • Байдарка-двойка (К-2) женщины

8 июля (воскресенье)

  • 9:00-11:40 – предварительные и полуфинальные заезды
  • Дистанция 200 м 
  • Байдарка-одиночка (К-1) мужчины
  • Каноэ-одиночка (С-1) мужчины
  • Байдарка-одиночка (К-1) женщины
  • Каноэ-одиночка (С-1) женщины
  •  
  • 11:40-12:20 – финальные заезды
  • Дистанция 200 м 
  • Байдарка-одиночка (К-1) мужчины
  • Каноэ-одиночка (С-1) мужчины
  • Байдарка-одиночка (К-1) женщины
  • Каноэ-одиночка (С-1) женщины
  •  
  • 13:00-14:40 – предварительные и полуфинальные заезды
  • Дистанция 200 м 
  • Байдарка-двойка (К-2) мужчины
  • Каноэ-двойка (С-2) мужчины
  • Байдарка-двойка (К-2) женщины 
  • Каноэ-двойка (С-2) женщины
  •  
  • 15:30-15:45 – финальные заезды
  • Дистанция 200 м 
  • Байдарка-двойка (К-2) мужчины
  • Каноэ-двойка (С-2) мужчины
  • Байдарка-двойка (К-2) женщины 
  • Каноэ-двойка (С-2) женщины
  •  
  • 16:15-17:45 – финальные заезды
  • Дистанция 5000 м 
  • Байдарка-одиночка (К-1) мужчины
  • Каноэ-одиночка (С-1) мужчины
  • Байдарка-одиночка (К-1) женщины
  • Каноэ-одиночка (С-1) женщины

Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56916.php

В Бресте состоится чемпионат Беларуси по гребле на байдарке и каноэ


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56916.php

В Бресте состоится чемпионат Беларуси по гребле на байдарке и каноэ


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56916.php

В Бресте состоится чемпионат Беларуси по гребле на байдарке и каноэ

 
 
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С 4 по 8 июля на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится Чемпионат Республики Беларусь по гребле на байдарке и каноэ. (мужчины,...
 
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