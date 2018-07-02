В Бресте состоится чемпионат Беларуси по гребле на байдарке и каноэ
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С 4 по 8 июля на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится Чемпионат Республики Беларусь по гребле на байдарке и каноэ. (мужчины, женщины; лица с ограниченными возможностями)
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ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
5 июля (четверг)
9:00 – торжественная церемония открытия соревнований 9:30-12:30 – предварительные и полуфинальные заезды Дистанция 1000 м Байдарка-одиночка (К-1) мужчины Каноэ-одиночка (С-1) мужчины Байдарка-одиночка (К-1) женщины
13:00-14:00 – финальные заезды
Дистанция 1000 м
Байдарка-одиночка (К-1) мужчины
Каноэ-одиночка (С-1) мужчины
Байдарка-одиночка (К-1) женщины
Байдарка-четверка (К-4) мужчины
14:30 – научно-практический семинар ”Научно-методическое и медицинское обеспечение подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ“ ПРОГРАММА научно-практического семинара ”Научно-методическое и медицинское обеспечение подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ“:
14.00-14.30 Регистрация участников
14.30-15.00 Концепция подготовки национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ во 2-й год олимпийского цикла
=== Владимир Владимирович Шантарович, доцент, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ
15.00-15.30 Современные технологии в подготовке спортсменов-гребцов высокой квалификации к соревновательной деятельности
=== Игорь Юрьевич Михута, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой спортивных дисциплин учреждения образования ”Брестский государственный университет“
15.30-16.00 Освоение современных методов контроля состояния спортсменов в спорте высших достижений
=== Сергей Владимирович Плетнев, доктор технических наук, директор ОДО ”Магномед”
16.00-16.30 Новые направления в реализации адаптационных возможностей спортсменов в спорте высших достижений
=== Владимир Александрович Хрипач, доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией биохимии стероидов Института биоорганической химии Национальной Академии наук Республики Беларусь
16.30-17.00 Современные средства восстановления и реабилитации спортсменов в спорте высших достижений
=== Евгений Сергеевич Акимов, заведующий отделом фармакологического обеспечения национальных и борных команд государственного учреждения ”Республиканский научно-практический центр спорта“
17.00-17.10 Подведение итогов научно-практического семинара
6 июля (пятница)
9:00-10:20 – предварительные и полуфинальные заезды
Дистанция 1000 м
Байдарка-двойка (К-2) мужчины
Каноэ-двойка (С-2) мужчины
Байдарка-двойка (К-2) женщины
11:00-11:30 – финальные заезды
Дистанция 1000 м
Байдарка-двойка (К-2) мужчины
Каноэ-двойка (С-2) мужчины
Байдарка-двойка (К-2) женщины
14:30-15:00 – финальные заезды
Дистанция 500 м
Байдарка-четверка (К-4) мужчины
Каноэ-четверка (С-4) мужчины
Байдарка-четверка (К-4) женщины
Каноэ-двойка (С-2) женщины
7 июля (суббота)
9:00-11:10 – предварительные и полуфинальные заезды
Дистанция 500 м
Байдарка-одиночка (К-1) мужчины
Каноэ-одиночка (С-1) мужчины
Байдарка-одиночка (К-1) женщины
Каноэ-одиночка (С-1) женщины
11:10-11:40 – финальные заезды
Дистанция 500 м
Байдарка-одиночка (К-1) мужчины
Каноэ-одиночка (С-1) мужчины
Байдарка-одиночка (К-1) женщины
Каноэ-одиночка (С-1) женщины
13:00-14:10 – предварительные и полуфинальные заезды
Дистанция 500 м
Байдарка-двойка (К-2) мужчины
Каноэ-двойка (С-2) мужчины
Байдарка-двойка (К-2) женщины
15:30-15:50 – финальные заезды
Дистанция 500 м
Байдарка-двойка (К-2) мужчины
Каноэ-двойка (С-2) мужчины
Байдарка-двойка (К-2) женщины
8 июля (воскресенье)
9:00-11:40 – предварительные и полуфинальные заезды
Дистанция 200 м
Байдарка-одиночка (К-1) мужчины
Каноэ-одиночка (С-1) мужчины
Байдарка-одиночка (К-1) женщины
Каноэ-одиночка (С-1) женщины
11:40-12:20 – финальные заезды
Дистанция 200 м
Байдарка-одиночка (К-1) мужчины
Каноэ-одиночка (С-1) мужчины
Байдарка-одиночка (К-1) женщины
Каноэ-одиночка (С-1) женщины
13:00-14:40 – предварительные и полуфинальные заезды
Дистанция 200 м
Байдарка-двойка (К-2) мужчины
Каноэ-двойка (С-2) мужчины
Байдарка-двойка (К-2) женщины
Каноэ-двойка (С-2) женщины
15:30-15:45 – финальные заезды
Дистанция 200 м
Байдарка-двойка (К-2) мужчины
Каноэ-двойка (С-2) мужчины
Байдарка-двойка (К-2) женщины
Каноэ-двойка (С-2) женщины
16:15-17:45 – финальные заезды
Дистанция 5000 м
Байдарка-одиночка (К-1) мужчины
Каноэ-одиночка (С-1) мужчины
Байдарка-одиночка (К-1) женщины
Каноэ-одиночка (С-1) женщины
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news56916.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news56916.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news56916.php
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С 4 по 8 июля на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится Чемпионат Республики Беларусь по гребле на байдарке и каноэ. (мужчины,...
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