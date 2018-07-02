Колумбия и Англия играют в последнем матче 1/8 финала ЧМ по футболу. Онлайн

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На последнюю путевку в 1/8 финала чемпионата мира по футболу претендуют Англия и Колумбия.

Англичане мощно начали чемпионат, одолев Тунис (2:1) и Панаму (6:1), но затем выставили резервный состав против Бельгии и проиграли 0:1. Скорее всего, это сделано, чтобы избежать более сложной половины сетки, где есть Франция и Бразилия.



Reuters

За такое отношение англичан постараются наказать колумбийцы, которые после поражения от Японии (1:2) одержали сухие победы над Польшей (3:0) и Сенегалом (1:0).

Отметим, что из-за травмы сегодня в стартовом составе Колумбии нет лидера команды Хамеса Родригеса.

Колумбия: Оспина, Мина, Мохика, Арьяс, Санчес, Лерма, Санчес, Куадрадо, Барриос, Кинтеро, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Янг, Магуайр, Алли, Лингард, Стерлинг, Хендерсон, Триппьер, Кейн.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 56 человек Кто станет последним участником четвертьфинала? Колумбия 36% Англия 64% Все опросы

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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