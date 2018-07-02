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Раскрасить хмурое небо: в Минске и областных городах всё готово к праздничному салюту
Из более, чем ста мероприятий, которые 3 июля проходят в Минске, салют, без сомнения, – самое красочное зрелище. Праздничный салют в честь Дня Независимости будет дан сегодня в 23.00 тридцатью залпами в Крепости-герое Бресте, в Витебске, Гомеле, Гродно, Могилёве и, конечно, в столице. Салютные установки заряжены. Находятся в готовности. На одной из них побывала наш корреспондент Наталья Казей.
Подробности – в видеоинформации.
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Из более, чем ста мероприятий, которые 3 июля проходят в Минске, салют, без сомнения, – самое красочное зрелище. Праздничный салют в честь Дня Независимости будет...
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