Раскрасить хмурое небо: в Минске и областных городах всё готово к праздничному салюту

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Из более, чем ста мероприятий, которые 3 июля проходят в Минске, салют, без сомнения, – самое красочное зрелище. Праздничный салют в честь Дня Независимости будет дан сегодня в 23.00 тридцатью залпами в Крепости-герое Бресте, в Витебске, Гомеле, Гродно, Могилёве и, конечно, в столице. Салютные установки заряжены. Находятся в готовности. На одной из них побывала наш корреспондент Наталья Казей.

Подробности – в видеоинформации.