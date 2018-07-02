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Возложение венков на мемориальных комплексах, парад техники и 55-летие Жодино. Как праздновали День Независимости в Минской области
Новости Беларуси. Праздничные программы ко Дню Независимости проходят во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Чернявская, СТВ:
3 июля – День Независимости. И Минская область одной из первых начала отмечать главный государственный праздник страны.
Уже в 8 утра делегация возложила цветы на мемориальных комплексах Курган Славы, Хатынь и Дальва. Ведь этот день неразрывно связан с освобождением от фашизма.
Для великого праздника и погода не помеха. В Стародорожском районе провели парад техники. Жители Крупок и Слуцка отправились в велотур по местам боевой славы. А эпицентром событий на открытом воздухе стал Жодино, который вдобавок ко всему отмечает свое 55-летие.
Юрий Шарый, председатель Жодинского горисполкома:
Национальный праздник объединяет белорусов. Вместе все гуляют и под дождем, и под солнцем. Вместе радуются, улыбаются и понимают, что им есть, чем гордиться.
Гуляния здесь сегодня растянутся до полуночи. Фестиваль уличных театров, открытие аллеи креативных скамеек, соревнования по стритболу и воркауту. А еще кулинарно-кондитерский фест, на котором каждый желающий сможет получить кусочек городского каравая.
Юлия Чернявская:
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Возложение венков на мемориальных комплексах, парад техники и 55-летие Жодино. Как праздновали День Независимости в Минской области
Новости Беларуси. Праздничные программы ко Дню Независимости проходят во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Чернявская,...
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