«Очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит»: как немцы на «Освобождение Минска» смотрели

Нина Марченко, научный сотрудник Государственного художественного музея БССР (1962-1967):

Вот на этой стене, где сейчас висит великолепный Айвазовский, экспонировалась картина Волкова «Освобождение Минска».

Здесь аншлаг был постоянно.





Очень много было зарубежных гостей. Особенно были такие «Поезда дружбы» из ГДР. И к нам каждый день, в такие дни, когда прибывал поезд, приходило 400 человек.

Они не видели картин такого размера.

Помню впечатления зарубежных посетителей, в том числе, из ГДР, которые очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит.





Игорь Позняк, СТВ:

С этой картиной та же история, как с вином – чем старше, тем дороже?





Нина Марченко:

Естественно. Вы же слушаете последние известия – сколько стоят картины сейчас импрессионистов. Называли совершенно безумные суммы за произведения Ван Гога.

Поэтому – чем старше, тем дороже.