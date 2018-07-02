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«Очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит»: как немцы на «Освобождение Минска» смотрели
Нина Марченко, научный сотрудник Государственного художественного музея БССР (1962-1967):
Очень много было зарубежных гостей. Особенно были такие «Поезда дружбы» из ГДР. И к нам каждый день, в такие дни, когда прибывал поезд, приходило 400 человек.
Помню впечатления зарубежных посетителей, в том числе, из ГДР, которые очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит.
Игорь Позняк, СТВ:
Нина Марченко:
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«Очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит»: как немцы на «Освобождение Минска» смотрели
Нина Марченко, научный сотрудник Государственного художественного музея БССР (1962-1967):Вот на этой стене, где сейчас висит великолепный Айвазовский, экспонировалась...
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