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«Очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит»: как немцы на «Освобождение Минска» смотрели

03.07.2018 21:06 — Разное | СТВ  
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Нина Марченко, научный сотрудник Государственного художественного музея БССР (1962-1967):
Вот на этой стене, где сейчас висит великолепный Айвазовский, экспонировалась картина Волкова «Освобождение Минска».

Здесь аншлаг был постоянно.

«Очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит»: как немцы на «Освобождение Минска» смотрели

Очень много было зарубежных гостей. Особенно были такие «Поезда дружбы» из ГДР. И к нам каждый день, в такие дни, когда прибывал поезд, приходило 400 человек.

Они не видели картин такого размера.

Помню впечатления зарубежных посетителей, в том числе,  из ГДР, которые очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит.

«Очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит»: как немцы на «Освобождение Минска» смотрели

Игорь Позняк, СТВ:
С этой картиной та же история, как с вином – чем старше, тем дороже?

«Очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит»: как немцы на «Освобождение Минска» смотрели

Нина Марченко:
Естественно. Вы же слушаете последние известия – сколько стоят картины сейчас импрессионистов. Называли совершенно безумные суммы за произведения Ван Гога.

Поэтому – чем старше, тем дороже.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

 
Теги: Минск
 
 
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Нина Марченко, научный сотрудник Государственного художественного музея БССР (1962-1967):Вот на этой стене, где сейчас висит великолепный Айвазовский, экспонировалась...
 
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