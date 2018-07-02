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«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР

03.07.2018 21:05 — Разное | СТВ  
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За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей.

Правда, и этот гонорар Валентин Волков не считает достойным.

«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР

«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР

И дело здесь – не в высоких запросах мастера.

Работа над полотном выливается в колоссальные расходы на оплату мастерской, специального освещения и счетов за электричество.

«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР

«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР

Татьяна Иванова, заведующий отделом Белорусского архива-музея литературы и искусства:
Волков писал, что, подписывая договор, он не сильно вникал в технические и финансовые подробности. Однако, когда начались материальные трудности в работе, в жизни, он просил в письме предоставить ему больше денег, ссылаясь на то, что такая работа стоит намного дороже.

«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР

И в Москве за такую же картину заплатили 250 тысяч.

«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР

Из писем Валентина Волкова:
К сожалению, должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил. И несмотря на то, что работал, не покладая рук, я был вынужден выслушивать от них постоянные упрёки в затягивании работы, причем упрёки несправедливые.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

 
Теги: Минск
 
 
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За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей. ...
 
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