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«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР
За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей.
Работа над полотном выливается в колоссальные расходы на оплату мастерской, специального освещения и счетов за электричество.
Татьяна Иванова, заведующий отделом Белорусского архива-музея литературы и искусства:
Из писем Валентина Волкова:
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«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР
За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей. ...
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