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«Родственников оказалось вдруг неисчислимое количество»: как художник Волков потратил гонорар за «Освобождение Минска»
За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник Волков получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей.
Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Осталось от гонорара деда 20 тысяч. К этому времени, у деда уже была третья семья. У этой семьи родственников оказалось вдруг неисчислимое количество.
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«Родственников оказалось вдруг неисчислимое количество»: как художник Волков потратил гонорар за «Освобождение Минска»
За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник Волков получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных...
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