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«Родственников оказалось вдруг неисчислимое количество»: как художник Волков потратил гонорар за «Освобождение Минска»

03.07.2018 21:05 — Разное | СТВ  
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За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник Волков получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей.

«Родственников оказалось вдруг неисчислимое количество»: как художник Волков потратил гонорар за «Освобождение Минска»

Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Из 100 тысяч – к этому времени, примерно 60 тысяч были долги. Тогда «Победа» появилась – легковая машина.

Купил «Победу» за 20 тысяч рублей.

Осталось от гонорара деда 20 тысяч. К этому времени, у деда уже была третья семья. У этой семьи родственников оказалось вдруг неисчислимое количество.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

 
Теги: Минск
 
 
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За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник Волков получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных...
 
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