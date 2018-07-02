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«Бесконечные столбики цифр с фамилиями»: художник Волков записывал долги углём на стене

03.07.2018 21:05 — Разное | СТВ  
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За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей. Как человек скрупулёзный, Валентин Волков считает каждую копейку, которая принадлежит не только ему.

Вся десятилетняя бухгалтерия помещается на стене в мастерской.

«Бесконечные столбики цифр с фамилиями»: художник Волков записывал долги углём на стене

Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Углем, которым обычно художники рисуют на холсте, прежде чем начать  красками работать, у него были записаны бесконечные столбики цифр, ряды цифр, с фамилиями.

«Бесконечные столбики цифр с фамилиями»: художник Волков записывал долги углём на стене

Я как-то у него спросил – я ещё сам тогда толком читать, писать не умел, в школу не ходил: «Что это такое?»

Он говорит: «Серёжа, это – мои долги».

Дед, как человек пунктуальный и обязательный, все долги вернул. Из 100 тысяч – к этому времени, примерно 60 тысяч были долги.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

 
Теги: Минск
 
 
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За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей. Как...
 
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