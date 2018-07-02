ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?

03.07.2018 21:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Уже вскоре правительство стало недовольно крайне медленными, по мнению чиновников, темпами работы художника Волкова над картиной «Освобождение Минска».

«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?

В мастерскую приезжает лично первый секретарь ЦК КПБ. Но даже всемогущий Пономаренко соглашается с аргументами художника.

«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?

Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Дед доказывал, что работу он не имеет права сдать в таком виде. Одно из правил живописи – никогда не писать два дня подряд на одном и том же месте масляными красками, дать просохнуть предыдущему слою. И только потом начинать, через 2-3 дня, на этом же месте что-то продолжать рисовать, если тебя не устраивает.

Вот этого дед придерживался неукоснительно.

«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:
Период 9 лет – практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю» в Милане.

Огромный труд.

И, конечно же, заказ – показать этот триумф победы методом художественного творчества огромному количеству людей.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже вскоре правительство стало недовольно крайне медленными, по мнению чиновников, темпами работы художника Волкова над картиной «Освобождение Минска». В...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Стоит в босоножках 50-ых годов. А жители ходили в лаптях!»: ляпы в картине Волкова «Освобождение Минска»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика