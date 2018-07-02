|
«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?
Уже вскоре правительство стало недовольно крайне медленными, по мнению чиновников, темпами работы художника Волкова над картиной «Освобождение Минска».
В мастерскую приезжает лично первый секретарь ЦК КПБ. Но даже всемогущий Пономаренко соглашается с аргументами художника.
Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:
И, конечно же, заказ – показать этот триумф победы методом художественного творчества огромному количеству людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?
Уже вскоре правительство стало недовольно крайне медленными, по мнению чиновников, темпами работы художника Волкова над картиной «Освобождение Минска». В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)