«Практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю»: почему Волков писал «Освобождение Минска» 9 лет?

Уже вскоре правительство стало недовольно крайне медленными, по мнению чиновников, темпами работы художника Волкова над картиной «Освобождение Минска».





В мастерскую приезжает лично первый секретарь ЦК КПБ. Но даже всемогущий Пономаренко соглашается с аргументами художника.





Сергей Волков, внук Валентина Волкова:

Дед доказывал, что работу он не имеет права сдать в таком виде. Одно из правил живописи – никогда не писать два дня подряд на одном и том же месте масляными красками, дать просохнуть предыдущему слою. И только потом начинать, через 2-3 дня, на этом же месте что-то продолжать рисовать, если тебя не устраивает.

Вот этого дед придерживался неукоснительно.





Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:

Период 9 лет – практически столько Леонардо да Винчи делал «Тайную вечерю» в Милане.

Огромный труд.

И, конечно же, заказ – показать этот триумф победы методом художественного творчества огромному количеству людей.