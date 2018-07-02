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«Стоит в босоножках 50-ых годов. А жители ходили в лаптях!»: ляпы в картине Волкова «Освобождение Минска»
Если внимательно присмотреться, в шедевре советского соцреализма – «Освобождение Минска» – масса откровенных ляпов. Но в этом, вряд ли, можно упрекнуть художника.
Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Но, может быть, тогда они и были.
Розы – да, цвели, но ещё как-то их особо и не видно. То есть, поскольку картина писалась так долго, художник был стар, он писал цветы, которые цвели в тот момент, когда он их писал, забывая порой о правдоподобии этой картины. Кроме того, женщина эта в клетчатой юбке. Я специально посмотрела на моду обувную 50-ых годов – она стоит в босоножках 50-ых годов. А жители Минска ходили в лаптях!
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«Стоит в босоножках 50-ых годов. А жители ходили в лаптях!»: ляпы в картине Волкова «Освобождение Минска»
Если внимательно присмотреться, в шедевре советского соцреализма – «Освобождение Минска» – масса откровенных ляпов. Но в этом, вряд ли, можно упрекнуть художника....
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