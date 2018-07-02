«Стоит в босоножках 50-ых годов. А жители ходили в лаптях!»: ляпы в картине Волкова «Освобождение Минска»

Если внимательно присмотреться, в шедевре советского соцреализма – «Освобождение Минска» – масса откровенных ляпов. Но в этом, вряд ли, можно упрекнуть художника.

Валентин Волков рисует праздник, закрывая глаза на очевидные ошибки.





Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Не могут быть эти цветы 3 июля.

Сейчас у нас июнь – пионов уже практически нет.





Но, может быть, тогда они и были.

Сирень уже отцвела.





Розы – да, цвели, но ещё как-то их особо и не видно. То есть, поскольку картина писалась так долго, художник был стар, он писал цветы, которые цвели в тот момент, когда он их писал, забывая порой о правдоподобии этой картины. Кроме того, женщина эта в клетчатой юбке. Я специально посмотрела на моду обувную 50-ых годов – она стоит в босоножках 50-ых годов. А жители Минска ходили в лаптях!

Какие босоножки!