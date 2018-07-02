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«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат

03.07.2018 21:03 — Разное | СТВ  
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Бравый танкист – единственный персонаж картины «Освобождение Минска» Валентина Волкова, имя которого лично на эскизе указывает художник.

«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат

Алексей Иванович Комлев – молодой сибиряк, который в послевоенные годы служит под Минском и подолгу позирует Волкову.

«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат

В 1950 году уезжает на родной Алтай, где, кстати, женится на белоруске.

Их сына мы разыскали в Барнауле.

«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат

Юрий Комлев, сын Алексея Комлева:
Чисто по фигуре, если взять – очень похож, один в один. И смотрим на эскизе если – черты лица похожи, всё-таки, да.

«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат

Когда он позировал художнику, то держал в руке букет цветов.

А потом, как оказалось, на картине изображён танкист с автоматом в руке.

«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат

Вопросы люди задавали.

Вроде как, художник объяснил, что, так как война ещё не закончилась, впереди ещё предстояло много сражений, поэтому автомат будет здесь правильнее.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

 
Теги: Минск
 
 
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Бравый танкист – единственный персонаж картины «Освобождение Минска» Валентина Волкова, имя которого лично на эскизе указывает художник. Алексей Иванович...
 
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