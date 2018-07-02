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«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат
Бравый танкист – единственный персонаж картины «Освобождение Минска» Валентина Волкова, имя которого лично на эскизе указывает художник.
Алексей Иванович Комлев – молодой сибиряк, который в послевоенные годы служит под Минском и подолгу позирует Волкову.
В 1950 году уезжает на родной Алтай, где, кстати, женится на белоруске.
Юрий Комлев, сын Алексея Комлева:
Когда он позировал художнику, то держал в руке букет цветов.
Вроде как, художник объяснил, что, так как война ещё не закончилась, впереди ещё предстояло много сражений, поэтому автомат будет здесь правильнее.
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«Когда он позировал, держал в руке букет цветов»: сын танкиста с картины Волкова рассказал, откуда там взялся автомат
Бравый танкист – единственный персонаж картины «Освобождение Минска» Валентина Волкова, имя которого лично на эскизе указывает художник. Алексей Иванович...
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