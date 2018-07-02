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«Река Свислочь, немножко затуманено так, город спит»: о Минске 3 июля 1944 года – советский мотоциклист, который первым въехал в город

03.07.2018 21:03 — Разное | СТВ  
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Образ мотоциклиста на картине «Освобождение Минска» Валентина Волкова, как две капли воды похож на Дмитрия Суворова.

Его мы разыскали на Урале.

«Река Свислочь, немножко затуманено так, город спит»: о Минске 3 июля 1944 года – советский мотоциклист, который первым въехал в город

Это он – восемнадцатилетний рядовой – 3 июля 1944 года ворвался в Минск на трофейном «Цундапе». Всё, что изображено на картине Волкова, видел своими глазами – в этом же месте и в то самое утро.

«Река Свислочь, немножко затуманено так, город спит»: о Минске 3 июля 1944 года – советский мотоциклист, который первым въехал в город

Дмитрий Суворов, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда жена увидела – она знает, где я воевал: «Так это ж ты!» В это время, точно в таком положении, как на картине, нас встречали. Я в таком положении был несколько раз. Там река Свислочь по центру города проходит, немножко затуманено так, интересно, город спит – ни немцы, ни жители не ожидали, что наши танки подошли к городу.

На каждом перекрёстке люди встречали.

«Река Свислочь, немножко затуманено так, город спит»: о Минске 3 июля 1944 года – советский мотоциклист, который первым въехал в город

И почти так же было в каждой деревне – вот так встречали нас, танкистов, разведчиков, всех обнимали.

Всё так и было.

Точно.  

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

 
Теги: Минск
 
 
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Образ мотоциклиста на картине «Освобождение Минска» Валентина Волкова, как две капли воды похож на Дмитрия Суворова. Его мы разыскали на Урале. Это он –...
 
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