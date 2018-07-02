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«Река Свислочь, немножко затуманено так, город спит»: о Минске 3 июля 1944 года – советский мотоциклист, который первым въехал в город
Образ мотоциклиста на картине «Освобождение Минска» Валентина Волкова, как две капли воды похож на Дмитрия Суворова.
Это он – восемнадцатилетний рядовой – 3 июля 1944 года ворвался в Минск на трофейном «Цундапе». Всё, что изображено на картине Волкова, видел своими глазами – в этом же месте и в то самое утро.
Дмитрий Суворов, ветеран Великой Отечественной войны:
И почти так же было в каждой деревне – вот так встречали нас, танкистов, разведчиков, всех обнимали.
Точно.
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«Река Свислочь, немножко затуманено так, город спит»: о Минске 3 июля 1944 года – советский мотоциклист, который первым въехал в город
Образ мотоциклиста на картине «Освобождение Минска» Валентина Волкова, как две капли воды похож на Дмитрия Суворова. Его мы разыскали на Урале. Это он –...
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