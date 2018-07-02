«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине

Каждый образ картины «Освобождение Минска» Валентин Волков прорисовывает в мельчайших деталях.





За долгие годы работы над полотном художник создаёт десятки эскизов.





И лишь из них, как гигантский паззл, собирает картину размером 5 на 2,5 метра.





Всё, что осталось за кадром этого полотна, искусствоведы хранят, как зеницу ока.





Специально для этого фильма нам позволили заглянуть в святая святых главного музея страны.

Ольга Архипова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Безусловно, создание такого огромного полотна предполагало очень тщательную подготовительную работу. Соответственно, огромное количество предварительных набросков, этюдов, эскизов самой композиции.

Игорь Позняк:

То есть, знаменитая питерская школа?

Ольга Архипова:

Да, безусловно. Именно этому учили.

Историческая живопись предполагала работу очень тщательную.

То есть, художник, прежде чем нанести какое-либо изображение на холст, он должен вначале его найти в натуре, то есть, сделать набросок.





Игорь Позняк:

Все эти 200 человек – это реальные люди? С реальными судьбами, фамилиями?

Ольга Архипова:

Реальные. Они ему позировали, это была натура, которую он искал для своей работ.

И, наверное, их было ещё больше.

А в итоге собралось, осталось только то количество людей, которое мы видим на картине.





Игорь Позняк:

Ключ от этой двери только у Вас?

Ольга Архипова:

Да. Это – хранение, где хранятся произведения искусства, куда могут заходить только хранители тех или иных коллекций. Хранитель должен быть готов к тому, чтобы прикасаться к произведениям.

Для этого у нас у нас есть специальные халаты и перчатки.

Игорь Позняк:

Знаменитая фраза: «Не дышите на шедевр».





Ольга Архипова:

Да, желательно и не дышать. Каждый экспонат имеет своё место, положение в хранении.

Игорь Позняк:

Тот самый знаменитый мотоциклист.





Ольга Архипова:

Да. Это – один из этюдов к работе Волкова. То есть, вот так тщательно он готовился к каждой работе.