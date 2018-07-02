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«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине

03.07.2018 21:02 — Разное | СТВ  
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Каждый образ картины «Освобождение Минска» Валентин Волков прорисовывает в мельчайших деталях.

«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине

За долгие годы работы над полотном художник создаёт десятки эскизов.

«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине

И лишь из них, как гигантский паззл, собирает картину размером 5 на 2,5 метра.

«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине

Всё, что осталось за кадром этого полотна, искусствоведы хранят, как зеницу ока.

«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине

Специально для этого фильма нам позволили заглянуть в святая святых главного музея страны.

Ольга Архипова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Безусловно, создание такого огромного полотна предполагало очень тщательную подготовительную работу. Соответственно, огромное количество предварительных набросков, этюдов, эскизов самой композиции.

Игорь Позняк:
То есть, знаменитая питерская школа?

Ольга Архипова:
Да, безусловно. Именно этому учили.

Историческая живопись предполагала работу очень тщательную.

То есть, художник, прежде чем нанести какое-либо изображение на холст, он должен вначале его найти в натуре, то есть, сделать набросок.

«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине

Игорь Позняк:
Все эти 200 человек – это реальные люди? С реальными судьбами, фамилиями?

Ольга Архипова:
Реальные. Они ему позировали, это была натура, которую он искал для своей работ.

И, наверное, их было ещё больше.

А в итоге собралось, осталось только то количество людей, которое мы видим на картине.

«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине

Игорь Позняк:
Ключ от этой двери только у Вас?

Ольга Архипова:
Да. Это – хранение, где хранятся произведения искусства, куда могут заходить только хранители тех или иных коллекций. Хранитель должен быть готов к тому, чтобы прикасаться к произведениям.

Для этого у нас у нас есть специальные халаты и перчатки.

Игорь Позняк:
Знаменитая фраза: «Не дышите на шедевр».

«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине

Ольга Архипова:
Да, желательно и не дышать. Каждый экспонат имеет своё место, положение в хранении.

Игорь Позняк:
Тот самый знаменитый мотоциклист.

«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине

Ольга Архипова:
Да. Это – один из этюдов к работе Волкова. То есть, вот так тщательно он готовился к каждой работе.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

 
Теги: Минск
 
 
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