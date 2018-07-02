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«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине
Каждый образ картины «Освобождение Минска» Валентин Волков прорисовывает в мельчайших деталях.
И лишь из них, как гигантский паззл, собирает картину размером 5 на 2,5 метра.
Всё, что осталось за кадром этого полотна, искусствоведы хранят, как зеницу ока.
Специально для этого фильма нам позволили заглянуть в святая святых главного музея страны.
Ольга Архипова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Игорь Позняк:
Ольга Архипова:
То есть, художник, прежде чем нанести какое-либо изображение на холст, он должен вначале его найти в натуре, то есть, сделать набросок.
Игорь Позняк:
Ольга Архипова:
А в итоге собралось, осталось только то количество людей, которое мы видим на картине.
Игорь Позняк:
Ольга Архипова:
Игорь Позняк:
Ольга Архипова:
Игорь Позняк:
Ольга Архипова:
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«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине
Каждый образ картины «Освобождение Минска» Валентин Волков прорисовывает в мельчайших деталях. За долгие годы работы над полотном художник создаёт десятки...
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