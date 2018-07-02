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Впервые концерт у стелы «Минск – город герой» на 3 июля состоит из шести частей
Новости Беларуси. Сердце Верхнего города – площадь Свободы, место действительно по всем параметрам знаменательное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что же там происходит в праздничный день? Узнаем у нашего корреспондента Юлии Бешановой.
Юлия Бешанова, СТВ:
На сцене – целая россыпь имен: Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Искуи Абалян. Но вместе с именитыми исполнителями на сцену выйдут и юные таланты, участники многочисленных шоу.
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Новости Беларуси. Сердце Верхнего города – площадь Свободы, место действительно по всем параметрам знаменательное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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