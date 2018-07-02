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Впервые концерт у стелы «Минск – город герой» на 3 июля состоит из шести частей

03.07.2018 21:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сердце Верхнего города – площадь Свободы, место действительно по всем параметрам знаменательное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что же там происходит в праздничный день? Узнаем у нашего корреспондента Юлии Бешановой.

Впервые концерт у стелы «Минск – город герой» на 3 июля состоит из шести частей

Юлия Бешанова, СТВ:
К вечеру праздник переместится к стеле «Минск – город-герой». Там в 21:00 стартует грандиозный концерт «Беларусь – адзіная радзіма». Особенность праздника в 2018 году в том, что состоит он из шести мини-концертов. Лейтмотив всего мероприятия – Год малой родины. Каждый исполнитель расскажет о своей малой родине.

На сцене – целая россыпь имен: Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Искуи Абалян. Но вместе с именитыми исполнителями на сцену выйдут и юные таланты, участники многочисленных шоу.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сердце Верхнего города – площадь Свободы, место действительно по всем параметрам знаменательное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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