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Как солдат с картины «Освобождение Минска» стал прообразом знаменитого советского плаката
Образ ребёнка на картине «Освобождение Минска» Валентина Волкова – отца троих детей – повторяется не единожды.
А изображение солдата с девочкой на руках, легло в основу знаменитого советского плаката.
Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
И в Трептов-парке мы скульптуру эту знаменитую видим именно в такой композиции: солдат, держащий на руках ребёнка.
Здесь – по-другому, он оригинален, в общем-то. И, конечно же, минчанам, которые увидели впервые эту картину в 1953 году на республиканской выставке – эта картина была ошеломляющей.
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Образ ребёнка на картине «Освобождение Минска» Валентина Волкова – отца троих детей – повторяется не единожды. А изображение солдата с девочкой на руках, легло...
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