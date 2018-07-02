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«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»
Образ бегущего мальчика с картины Волкова «Освобождение Минска», как выясняется, собирательный.
Пятку ребёнка – графически самый сложный элемент – Валентин Волков пишет с собственного внука. Во время съёмок нашего фильма два прототипа юного героя картины впервые встречаются.
Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Поставил меня, положил ногу на табуретку, пописал немножко и всё на этом.
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«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»
Образ бегущего мальчика с картины Волкова «Освобождение Минска», как выясняется, собирательный. Пятку ребёнка – графически самый сложный элемент – Валентин...
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