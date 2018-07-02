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«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»

03.07.2018 21:01 — Разное | СТВ  
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Образ бегущего мальчика с картины Волкова «Освобождение Минска», как выясняется, собирательный.

«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»

Пятку ребёнка – графически самый сложный элемент – Валентин Волков пишет с собственного внука. Во время съёмок нашего фильма два прототипа юного героя картины впервые встречаются.

«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»

«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»

Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Может быть, молодой человек был занят в то время, что-то у него случилось, а деду позарез надо было именно пятку закончить.

А тут я вертелся под руками.

Поставил меня, положил ногу на табуретку, пописал немножко и всё на этом.

«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

 
Теги: Минск
 
 
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Образ бегущего мальчика с картины Волкова «Освобождение Минска», как выясняется, собирательный. Пятку ребёнка – графически самый сложный элемент – Валентин...
 
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