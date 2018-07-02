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«Я помогал рисовать ему вот этот кусочек»: мальчик с картины Волкова рассказал, как создавали полотно

03.07.2018 21:01 — Разное | СТВ  
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Николаю Ивановичу сегодня уже за 80, а на картине «Освобождение Минска» он – самый молодой персонаж.

«Я помогал рисовать ему вот этот кусочек»: мальчик с картины Волкова рассказал, как создавали полотно

Семилетний мальчик, живущий по соседству с мастерской знаменитого Валентина Волкова, то и дело из любопытства наблюдает за работой художника. Именно так и появляется образ главного героя картины.

«Я помогал рисовать ему вот этот кусочек»: мальчик с картины Волкова рассказал, как создавали полотно

Николай Федорков:
Я помогал рисовать ему вот этот кусочек – брал я кисточку и писал.

«Я помогал рисовать ему вот этот кусочек»: мальчик с картины Волкова рассказал, как создавали полотно

А потом, когда он приходил из дому в мастерскую: «Ой, Анна Николаевна, опять Коля помогает рисовать мне картину».

Ну, я, естественно, получал за это.  

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

 
Теги: Минск
 
 
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Николаю Ивановичу сегодня уже за 80, а на картине «Освобождение Минска» он – самый молодой персонаж. Семилетний мальчик, живущий по соседству с мастерской...
 
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