«Я помогал рисовать ему вот этот кусочек»: мальчик с картины Волкова рассказал, как создавали полотно

Николаю Ивановичу сегодня уже за 80, а на картине «Освобождение Минска» он – самый молодой персонаж.





Семилетний мальчик, живущий по соседству с мастерской знаменитого Валентина Волкова, то и дело из любопытства наблюдает за работой художника. Именно так и появляется образ главного героя картины.





Николай Федорков:

Я помогал рисовать ему вот этот кусочек – брал я кисточку и писал.





А потом, когда он приходил из дому в мастерскую: «Ой, Анна Николаевна, опять Коля помогает рисовать мне картину».

Ну, я, естественно, получал за это.