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«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале
Игорь Позняк, СТВ:
Но даже эта эйфория несравнима с настроением минчан за 7 лет и 4 месяца до этого – в первый и очень солнечный июльский понедельник. Голодные, но невероятно счастливые минчане бегут на главный перекрёсток только что освобождённой столицы. Именно таким 3 июля 1944 года увидел один из самых заметных советских художников, но главная картина его жизни до сих пор овеяна массой легенд, домыслов и откровенной лжи.
Из писем Валентина Волкова:
И это самое потрясающее переживание всей моей жизни – избавление нас, обречённых, от, может быть, лютой смерти…
«Освобождение Минска» – визитная карточка всего белорусского советского искусства.
Все герои полотна, а их почти 200 – не плод воображения мастера, а вполне реальные люди: соседи, родственники и солдаты – всех персонажей Волков пишет исключительно с натуры.
Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Солдаты были из Уручанской дивизии, которая тогда была далеко за городом. И надо было туда ездить, договариваться с командирами, чтобы отпускали солдат в увольнение – позировать.
Гражданские все на картине – это минчане, которые жили в то время в освобождённом Минске.
Далеко не все соглашались позировать деду, но он, молодец – уговаривал, люди позировали, многие – с удовольствием.
Зоя Михайловна вспоминает, как школьницей тоже с удовольствием бегала в мастерскую.
На картину попала, благодаря тесной дружбе Валентина Волкова и её отца – тоже известного художника Михаила Довгялло.
Зоя Довгялло:
Потом Валентин Викторович просил меня попозировать в другом положении. Вот женщина держит девочку – тоже похожа на меня. Потом где-то ещё с цветочками девочка тоже. Во многих положениях я была тогда. И домой к нему приходила, и в мастерской на Некрасова тоже я позировала. И так я стояла.
Любые положения он просил: то так повернись, то так. Он всё время просил: «Зоечка, приходи, я тебя жду». Вот такая была я девочка.
Игорь Позняк:
Зоя Довгялло:
Игорь Позняк:
Зоя Довгялло:
Из писем Валентина Волкова:
Сколько я ни бился, всё, что мог, сделал, чтобы разнообразить картину. Это – очень трудная задача.
Женщина, пожимающая руку мотоциклисту на картине «Освобождение Минска» Валентина Волкова – Мершыдэ Волотовская, близкий друг семьи художника.
Её сын, по удивительному совпадению, сегодня живёт на главном перекрёстке столицы – именно там, где разворачивается действие картины.
Игорь Волотовский:
Хотя, оно здесь необязательно. Это ж картина – не «Мистерия ХХ века», где все физиономии, как фотографии.
Она не похожа. Он и не пытался этого достичь, потому что у его картины совсем другие задачи были. Вот её причёска в те годы – короткая, косы заплетала.
А, на самом деле, если представить себе, что где-то щёлкнет выключатель – это всё станет двигаться.
Именно эту боевую машину Волков помещает в самый центр композиции.
Сегодня эти танки – настоящее украшение праздничного парада в столице, а в 1944 году – главный символ освобождения.
Михаил Брель, профессор Военной академии Республики Беларусь:
При попадании в боевую конструкцию танка «Тигр» происходило не только пробитие брони, но порой даже сдвигалась с места или срывалась со своей опоры башня танка «Тигр». Поэтому такие танки немецким танкистам было запрещено встречать в открытом бою. И неудивительно, что на картине Волкова на первом плане показан именно танк ИС-2.
Из писем Валентина Волкова:
Мне казалось, что в некоторых фигурах, может быть, заложена патетика больше, чем нужно.
Место действия картины Волков выбирает неслучайно.
На заднем плане – легкоузнаваемые купола чудом уцелевшего Мариинского собора.
Сергей Волков:
Потому что потом, при застройке Минска… Ведь Минск же был практически полностью разрушен…
Вот это я помню. И ещё долгие несколько лет после освобождения Минск был весь в развалинах.
И он, видимо, правильно угадал – нашёл то место, которое, всё-таки, осталось в каких-то фрагментах нетронутым. И оно сейчас угадывается без всяких вопросов.
Изначально картина Волкова создавалась вовсе не для массового показа. Она должна была украсить интерьеры Дома Советов, чем объясняется гигантский размер полотна.
Татьяна Иванова, заведующий отделом Белорусского архива-музея литературы и искусства:
Декада белорусского искусства в Москве – первый и самый серьёзный экзамен для только что написанной картины Волкова.
Полотно обсуждают критики, о нем пишут в центральных газетах. После столь оглушительного успеха Валентину Волкову присваивают звание народного художника.
Ольга Архипова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
И то, как она сделана – по всем законам, правилам. Таким, которые в классической школе существуют. Очень редко художники могли повторить и сделать.
И здесь решающую роль в её судьбе сыграет неугомонная Елена Аладова – директор Художественного музея и главный собиратель всех его шедевров.
Это она настояла, чтобы «Освобождение Минска» оказалось не в коридорах Дома правительства, а в национальной экспозиции.
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«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале
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