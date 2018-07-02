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Как праздновали День Независимости в регионах? Видеозарисовки из Бреста, Гродно, Могилёва

03.07.2018 21:32 — Разное | ОНТ  
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Всенародный праздник отметили в каждом уголке страны. Повсюду вспоминают героев Великой Отечественной, отстоявших наше настоящее. А о будущем звучат песни с сотен концертных площадок. Наши корреспонденты работали среди Вас, чтобы рассказать, как прошёл этот праздничный день не только в столице, но и в областных центрах.

Так Брестская крепость встречает каждое 3 июля. Минутой памяти о тех, кто погиб за независимость нации. Для Бреста этот день настанет ровно спустя месяц после того, как освободят Минск. Многие не могут сдержать эмоции: Владимир Сёмочкин жил в крепости со своей семьёй. Здание, в котором располагался штаб его отца, выглядит, как и прежде.

Новый патриотический центр нужен, чтобы историю можно было потрогать, – говорят в цитадели. Полное совпадение с фотоархивами: в 1941-м здесь всё выглядело точно также.

Что такое современная армия? Парадом военные проехались не только по минским, но и по гродненским улицам. «Драконы» и «Кайманы» сменила рота почётного караула и даже дефиле оркестра. Чтобы занять удобные места, горожанам пришлось прийти пораньше. Даже дождь в городе на время торжеств прекратился.

У-2, только в миниатюре. Такой самолёт приземлился в качестве подарка к 3 июля в Витебске. Бриллианты и серебро – материалы, которые похожи по прочности на характер Победы.

По всей стране несли цветы к братским могилам и курганам. Каждый, вспоминая не только свои семьи и их историю. В Гомельской области реконструировали трагическую судьбу целой футбольной команды. В оккупированном Киеве тогда игроков «Динамо» обещали освободить из концлагеря, если они проиграют в «честном» матче войскам вермахта. «Динамовцы» выиграли.

Ну и, конечно, ликование от победы. В Могилёве главная сцена развернулась у стен городской ратуши. Кстати, именно возвышающаяся над Днепром площадь – самое выгодное место, чтобы увидеть праздничный салют во всей красе.

А в центре Минска международный кубок по силовому экстриму собрал богатырей из Беларуси, Литвы и Украины. Победа в день Независимости (символично!) – за нами!

На столичных улицах шашлычный аромат не давал спокойно пройти мимо. А на танцевальных площадках встречались целыми семьями. Как говорится, и себя показать, и у других хореографию перенять.

Совпадение или нет, но как только наша съёмочная группа вышла на улицу – из-за туч появилось долгожданное солнце. Чтобы подхватить в одно праздничное настроение всех тех, кто отмечает праздник независимости своей страны. 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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​Всенародный праздник отметили в каждом уголке страны. Повсюду вспоминают героев Великой Отечественной, отстоявших наше настоящее. А о будущем звучат песни с...
 
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