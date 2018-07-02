ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всё самое интересное с праздничного парада 3 июля – в сюжете Натальи Стельмах

03.07.2018 21:32 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Центральным действом Дня Независимости стал парад. Из года в год он напоминает белорусам: залпы орудий должны греметь лишь по праздничным поводам, а военная авиация – подниматься лишь в мирное небо. Сказать, что это было впечатляюще – ничего не сказать! Наталья Стельмах увидела всё сама.   

«Город был небольшим, полудеревянным…». Так Пётр Егорович описывает Минск 1937-го. Тогда он побывал здесь впервые 17-летним юношей. В следующий раз – уже в 1944-м, когда на месте деревянных строений осталось лишь пепелище. В центре белорусской столицы уцелели всего около 70-ти зданий.

Мельчайшие детали сегодня всплывают в памяти особенно чётко, несмотря на возраст (ветерану почти 100). Ведь этого дня в Минске ждали долгих три года немецкой оккупации. Три Белорусских фронта в 1944-м нанесли серьёзный удар по противнику. Помогали им, конечно, и партизаны. Военная операция «Багратион» – одна из крупнейших в истории человечества. Она изменила ход войны, в которой мы победили. Благодаря самоотверженности и преданности тех, кого уже нет, и тех немногих, кто ещё способен передать нам частичку личной истории.

Пётр Егорович намеренно уместил свой военный путь всего в 15-ти секундах, умалчивая немало скорбных подробностей. Сегодня – праздник. Скажет лишь: «особенно приятно видеть, что всё было не зря, и слышать благодарность от случайных прохожих и совсем юных ребят».

Последние три дня в столице практически не прекращался дождь. Прогноз погоды не обнадёживал и сегодня, но, несмотря ни на что, все эти люди (а здесь тысячи человек) не остались дома, а пришли в центр города. Некоторые специально приехали издалека, чтобы своими глазами увидеть торжественный парад и выразить личное почтение ветеранам, ведь так у нас принято.

Ещё до начала парада на трибунах то и дело раскрывают зонты, но людей становится только больше.

Парад начинается с исключительной военной пунктуальностью, и за всем происходящим следят уже и здесь, и у экранов телевизоров, и через многочисленные смартфоны, фиксирующие все детали. Но до появления парадных расчётов – слово Главнокомандующему Вооружённых Сил. Александр Лукашенко и сегодня, как много раз до этого, подчёркивает важность свободы и независимости, которую белорусы вновь обрели 74 года назад и бережно хранят по сей день.

Но спокойствия, увы, всё меньше в современном мире. И это уже вопрос политический – не ввязываться в конфликты, но уметь за себя постоять.

На трибунах Президента слушают около двухсот ветеранов. Для них всё происходящее особенно важно. Им – и особая признательность, и отдельные поздравления.

Свобода и независимость (священные для каждого понятия) слились воедино в этом дне. Чтобы щит был надёжен, а броня крепка, Беларусь укрепляет Союзное государство с Россией (россияне – традиционные участники белорусских торжеств в День Независимости) и расширяет сотрудничество с Китаем. Офицеры Народно-освободительной армии КНР впервые маршируют в Минске бок о бок с белорусами. Это знак добрых отношений, политической поддержки и единства.

Среди 19-ти парадных расчётов сегодня был ещё один дебют – впервые по проспекту чеканят шаг военнослужащие на каблуках. В военное время о женской доблести слагали легенды. Без историй не обошлось и сегодня: Интернет облетела фотография, где одна из участниц парада марширует без туфельки, словно Золушка. При этом строй не пострадал.

Во главе механизированной колонны – легендарный советский танк Т-34. А дальше уже современная техника – достижения и мощь белорусской армии. 23 расчёта растянулись на три километра! Танк Т-72Б – один из лучших в мире. Боевые машины пехоты – основа мотострелковых подразделений, бронетранспортёры, которые состоят на вооружении десантных подразделений сил специальных операций. И настоящий «Богатырь» – высокоманёвренный внедорожник, способный разогнаться до скорости свыше 100 км/ч.

Здесь же – легкобронированные «Драконы», автомобили повышенной проходимости «Лис» и разработка отечественных конструкторов – легкобронированные автомобили «Волат». В почётном шествии – и изготовленные в Беларуси беспилотные авиационные и самоходный роботизированный комплексы. Угрожающий 120-милиметровый миномёт «Сани» и полуавтоматический миномёт «Нона», самоходная гаубица «Гвоздика» и пушка «Гиацинт». Всё это – далеко не полный перечень средств, предназначенный по умолчанию для обороны.

Спустя время боевые машины разрезают и мирное белорусское небо. В первом эшелоне – вертолёты МИ-8, затем – боевые МИ-24 (способные уничтожать даже танки) и российские «чёрные акулы» (так называют Ка-52). Следом – военно-транспортный самолёт Ан-26 в сопровождении учебно-боевых Як-130. И это уже настоящее шоу.

Пилоты из-за непогоды лишь слегка скорректировали программу. Российские лётчики изначально должны были лететь в четвёрке, но с облачностью справляться пилотам оказалось удобнее в паре.В финале небесного парада – Ил-76.

Праздничное настроение только укрепила сводная рота почётного караула. Этого момента, кажется, всегда ждут с особым восторгом. Слаженность и отточенность действий одинаково впечатляет и детей, и взрослых.

Сергей Лебедев, исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств: «Сегодняшний праздник в Беларуси – это наш общий праздник. Беларусь освобождали не только белорусы, которые проявили мужество в партизанской войне, но и представители народов других стран бывшего СССР».
Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси: «Нынешняя позиция Беларуси абсолютно верная: надо продолжать мирное развитие планеты во избежание самых страшных последствий, которые могут быть в случае развязывания ядерной войны. Я и все страны СНГ эту позицию абсолютно разделяем, и будем всячески поддерживать».
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх Всея Беларуси: «Хочется пожелать, чтобы военные никогда не использовали оружие против кого-то, но оно должно быть на страже всегда… Я часто говорю, что праздники имеют особый смысл, они объединяют людей, и очень важно, что мы сегодня можем быть вместе».

Миролюбие белорусов олицетворяет и театрализованное представление «Мой родны кут». В Год малой родины тематика не может быть иной. Ребята со всей страны, которым независимость предстоит бережно сохранить.

Даже после представления зрители у стелы «Минск – город-герой» не спешили расходиться. И улыбки на лицах – лучшее подтверждение: праздник удался!

3 июля – главный день белорусской государственности, День освобождения Минска и событие, которое призвано объединять: история, подвиг народа и наше будущее в этот день ощущается единым целым, как никогда. До тех пор, пока помним и чтим. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центральным действом Дня Независимости стал парад. Из года в год он напоминает белорусам: залпы орудий должны греметь лишь по праздничным поводам, а военная...
 
Новости дня
Новости разные
 
День Независимости в микрорайонах Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика