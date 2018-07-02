Всё самое интересное с праздничного парада 3 июля – в сюжете Натальи Стельмах

Центральным действом Дня Независимости стал парад. Из года в год он напоминает белорусам: залпы орудий должны греметь лишь по праздничным поводам, а военная авиация – подниматься лишь в мирное небо. Сказать, что это было впечатляюще – ничего не сказать! Наталья Стельмах увидела всё сама.

«Город был небольшим, полудеревянным…». Так Пётр Егорович описывает Минск 1937-го. Тогда он побывал здесь впервые 17-летним юношей. В следующий раз – уже в 1944-м, когда на месте деревянных строений осталось лишь пепелище. В центре белорусской столицы уцелели всего около 70-ти зданий.

Мельчайшие детали сегодня всплывают в памяти особенно чётко, несмотря на возраст (ветерану почти 100). Ведь этого дня в Минске ждали долгих три года немецкой оккупации. Три Белорусских фронта в 1944-м нанесли серьёзный удар по противнику. Помогали им, конечно, и партизаны. Военная операция «Багратион» – одна из крупнейших в истории человечества. Она изменила ход войны, в которой мы победили. Благодаря самоотверженности и преданности тех, кого уже нет, и тех немногих, кто ещё способен передать нам частичку личной истории.

Пётр Егорович намеренно уместил свой военный путь всего в 15-ти секундах, умалчивая немало скорбных подробностей. Сегодня – праздник. Скажет лишь: «особенно приятно видеть, что всё было не зря, и слышать благодарность от случайных прохожих и совсем юных ребят».

Последние три дня в столице практически не прекращался дождь. Прогноз погоды не обнадёживал и сегодня, но, несмотря ни на что, все эти люди (а здесь тысячи человек) не остались дома, а пришли в центр города. Некоторые специально приехали издалека, чтобы своими глазами увидеть торжественный парад и выразить личное почтение ветеранам, ведь так у нас принято.

Ещё до начала парада на трибунах то и дело раскрывают зонты, но людей становится только больше.

Парад начинается с исключительной военной пунктуальностью, и за всем происходящим следят уже и здесь, и у экранов телевизоров, и через многочисленные смартфоны, фиксирующие все детали. Но до появления парадных расчётов – слово Главнокомандующему Вооружённых Сил. Александр Лукашенко и сегодня, как много раз до этого, подчёркивает важность свободы и независимости, которую белорусы вновь обрели 74 года назад и бережно хранят по сей день.

Но спокойствия, увы, всё меньше в современном мире. И это уже вопрос политический – не ввязываться в конфликты, но уметь за себя постоять.

На трибунах Президента слушают около двухсот ветеранов. Для них всё происходящее особенно важно. Им – и особая признательность, и отдельные поздравления.

Свобода и независимость (священные для каждого понятия) слились воедино в этом дне. Чтобы щит был надёжен, а броня крепка, Беларусь укрепляет Союзное государство с Россией (россияне – традиционные участники белорусских торжеств в День Независимости) и расширяет сотрудничество с Китаем. Офицеры Народно-освободительной армии КНР впервые маршируют в Минске бок о бок с белорусами. Это знак добрых отношений, политической поддержки и единства.

Среди 19-ти парадных расчётов сегодня был ещё один дебют – впервые по проспекту чеканят шаг военнослужащие на каблуках. В военное время о женской доблести слагали легенды. Без историй не обошлось и сегодня: Интернет облетела фотография, где одна из участниц парада марширует без туфельки, словно Золушка. При этом строй не пострадал.

Во главе механизированной колонны – легендарный советский танк Т-34. А дальше уже современная техника – достижения и мощь белорусской армии. 23 расчёта растянулись на три километра! Танк Т-72Б – один из лучших в мире. Боевые машины пехоты – основа мотострелковых подразделений, бронетранспортёры, которые состоят на вооружении десантных подразделений сил специальных операций. И настоящий «Богатырь» – высокоманёвренный внедорожник, способный разогнаться до скорости свыше 100 км/ч.

Здесь же – легкобронированные «Драконы», автомобили повышенной проходимости «Лис» и разработка отечественных конструкторов – легкобронированные автомобили «Волат». В почётном шествии – и изготовленные в Беларуси беспилотные авиационные и самоходный роботизированный комплексы. Угрожающий 120-милиметровый миномёт «Сани» и полуавтоматический миномёт «Нона», самоходная гаубица «Гвоздика» и пушка «Гиацинт». Всё это – далеко не полный перечень средств, предназначенный по умолчанию для обороны.

Спустя время боевые машины разрезают и мирное белорусское небо. В первом эшелоне – вертолёты МИ-8, затем – боевые МИ-24 (способные уничтожать даже танки) и российские «чёрные акулы» (так называют Ка-52). Следом – военно-транспортный самолёт Ан-26 в сопровождении учебно-боевых Як-130. И это уже настоящее шоу.

Пилоты из-за непогоды лишь слегка скорректировали программу. Российские лётчики изначально должны были лететь в четвёрке, но с облачностью справляться пилотам оказалось удобнее в паре.В финале небесного парада – Ил-76.

Праздничное настроение только укрепила сводная рота почётного караула. Этого момента, кажется, всегда ждут с особым восторгом. Слаженность и отточенность действий одинаково впечатляет и детей, и взрослых.

Сергей Лебедев, исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств: «Сегодняшний праздник в Беларуси – это наш общий праздник. Беларусь освобождали не только белорусы, которые проявили мужество в партизанской войне, но и представители народов других стран бывшего СССР».

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси: «Нынешняя позиция Беларуси абсолютно верная: надо продолжать мирное развитие планеты во избежание самых страшных последствий, которые могут быть в случае развязывания ядерной войны. Я и все страны СНГ эту позицию абсолютно разделяем, и будем всячески поддерживать».

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх Всея Беларуси: «Хочется пожелать, чтобы военные никогда не использовали оружие против кого-то, но оно должно быть на страже всегда… Я часто говорю, что праздники имеют особый смысл, они объединяют людей, и очень важно, что мы сегодня можем быть вместе».

Миролюбие белорусов олицетворяет и театрализованное представление «Мой родны кут». В Год малой родины тематика не может быть иной. Ребята со всей страны, которым независимость предстоит бережно сохранить.

Даже после представления зрители у стелы «Минск – город-герой» не спешили расходиться. И улыбки на лицах – лучшее подтверждение: праздник удался!

3 июля – главный день белорусской государственности, День освобождения Минска и событие, которое призвано объединять: история, подвиг народа и наше будущее в этот день ощущается единым целым, как никогда. До тех пор, пока помним и чтим.