День Независимости в микрорайонах Гродно

Микрорайон Вишневец отпраздновал 3 июля под знаком материнства, детства и юности. У средней школы №34 сразу многодетные мамы под овации собравшихся получили высокие награды – ордена Матери из рук главы администрации Октябрьского района Олега Белинского.
Ольга Гриб, Галина Мацкевич, Елена Мороз, Людмила Менько чувствовали себя фактически в центре внимания.
– Приятно, что наш материнский труд так высоко оценили, - делится Людмила Менько. – Дети – наша гордость, радость, надежда. Мы с мужем воспитываем пятерых детей: четыре дочери и сына. Здорово, что государство помогает многодетным семьям, заботится о будущем.
Ольга Гриб прижимает к груди младшенького, который родился 21 июня. Сын Николай – шестой ребенок в их семье. Вместе с супругом – священником Свято-Рождества-Богородичного монастыря отцом Александром они воспитывают в детях послушание, веру, патриотизм и любовь к Богу и Отечеству.
– Дети – это цветы. Может быть банально, но факт, – улыбается Ольга. – Чтобы они выросли счастливыми и красивыми, их надо любить и лелеять. Да, бывает тяжело, но мы преодолеем все. А государство очень помогает нам.
В Октябрьском районе Гродно сегодня живет 2 621 (!) многодетная семья, а 81 многодетная мама удостоена ордена Матери.
Кроме музыкальной части праздника, активностей добавили спортивные площадки: жители микрорайона участвовали в мастер-классах, с восторгом наблюдали за показательными выступлениями военнослужащих полка связи и пограничников, представителей клуба восточных единоборств. Дети катались на веломобилях и прыгали на батутах, фотографировались в фотозоне «В гостях у сказки», гладили служебных собак и с восхищением изучали технику МЧС.
Национальные белорусские куклы и разведывательный батальон. 3 июля в Ольшанке
Замечательный праздник собрал и жителей микрорайона Ольшанка у школы № 39 в Гродно. Здесь тоже славили матерей – две мамы Ольга Мамровская и Ольга Юхник – получили высочайшие награды. А затем наслаждались концертом артистов Гродненской областной филармонии, военнослужащих Гродненского гарнизона, детских творческих коллективов учреждений образования Октябрьского района, участвовали в мастер-классах по рисованию и изготовлению белорусских национальных кукол, спортивных мероприятиях: играх, эстафетах.
После показательных выступлений детвора обступила бойцов 6-й отдельной Гвардейской механизированной бригады разведывательного батальона: «А можно подержать автомат?»
Мальчишки с восторгом смотрели на парней в камуфляже и видели себя на их месте. Служить Отечеству – это очень почетно.
– Мы всей семьей пришли на праздник, - делится Валентина Дубровник.- Отличная организация, много впечатлений, прекрасное настроение. Были и на Советской площади, и на Ленина. Здорово, что праздник охватил каждый уголок нашего замечательного города.
Праздник "по скайпу" в Фортах
В микрорайоне Форты “васільковы цуд” проходил на площадке гимназии №5. Масштабность действия организаторы компенсировали душевностью и эмоциональностью программы. Исключительность номеров проявлялась в своеобразной "соседскости" праздника.
Среди исполнителей - народный ансамбль «Неман», хор ветеранов Ленинского района и хор ветеранов «Элегия», а также артисты эстрадной студии «Забава».
На празднике работала и спортивная площадка ФОЦ «Олимпия» , на которой состязались в ловкости и сноровке не только дети, но и взрослые. Здесь вместе с аниматорами перед гимназией юные художники создали импровизированную галерею рисунков на асфальте.
Вообще же, при желании найти, чем заняться было несложно. Для желающих научиться вышивать крестиком проводился мастер-класс, в котором мог поучаствовать каждый.
Особый интерес у присутствующих вызвала интерактивная игра «Привет, микрорайон!». Состязание с командой из Девятовки проходило по скайпу. Члены команды, а среди них были как взрослые, так и дети, отвечали на вопросы, заданные соперниками из другого микрорайона. В качестве болельщиков - друзья, знакомые, соседи и учителя. Что характерно - и ответы и вопросы вращались вокруг истории микрорайонов.
– Сегодня технологии позволяют разнообразить формы мероприятий. Мы убедились, что это интересно, познавательно и забавно, – отметил ведущий онлайн-турнира с Девятовкой, Кирилл Янковский.
Игорь и Ольга Макарские, участники турнира, добавили:– Мы приехали в гости к родителям – сами живем теперь в Ольшанке. Наше детство прошло в э этом районе. С удовольствием задержались на празднике на часок. Встретили своих знакомых, посмотрели выступления хороших коллективов. Восполнили дефицит живого общения. Даже чай попили вместе.
Кстати, им мог согреться каждый, а также искренне пообщаться на свежем воздухе.
Танцевальный мастер-класс и оркестр в микрорайоне Девятовка.
На Девятовке 3 июля праздновали у средней школы №32.
Все торжества по канону - от музыки к более подвижным развлечениям. В начале выступил оркестр «Гарадзенскія трубы». Отдельное внимание собрал мастер-класс от школы современного танца «ADEPT». Множество детишек привлекли игровые площадки Центра творчества детей и молодежи «Спектр» города Гродно.
Праздник оставил у жителей микрорайона самые лучшие впечатления.
Наталья:
– Мы живем неподалеку, поэтому с дочерью Ксюшей пришли на праздник. Здесь очень интересно и весело. Понравилась концертная программа, игры для детей. Желающие могут полакомиться шашлыком, вкусной выпечкой. Спасибо организаторам за прекрасный праздник.
Елена:
– 3 июля – особый день, самый важный государственный праздник. Настроение в этот день очень радостное. Мы живем, растим детей под мирным небом. За это особая благодарность ветеранам. Гродно - красивый, уютный город. Праздник в Девятовке – чудесный подарок жителям микрорайона.