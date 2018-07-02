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День Независимости в микрорайонах Гродно

03.07.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Прыжки на батутах и Ордена Матери. День Независимости в Вишневце 

Микрорайон Вишневец отпраздновал 3 июля под знаком материнства, детства и юности. У средней школы №34 сразу многодетные мамы под  овации собравшихся получили высокие награды  ордена Матери из рук главы администрации Октябрьского района Олега Белинского. 

День Независимости в микрорайонах Гродно


Ольга Гриб, Галина Мацкевич, Елена Мороз, Людмила Менько чувствовали себя фактически в центре внимания. 

– Приятно, что наш материнский труд так высоко оценили, - делится Людмила Менько. – Дети – наша гордость, радость, надежда. Мы с мужем воспитываем пятерых детей: четыре дочери и сына. Здорово, что государство помогает многодетным семьям, заботится о будущем. 

Ольга Гриб прижимает к груди младшенького, который родился 21 июня. Сын Николай – шестой ребенок в их семье. Вместе с супругом – священником Свято-Рождества-Богородичного монастыря отцом Александром они воспитывают в детях послушание, веру, патриотизм и любовь к Богу и Отечеству. 

День Независимости в микрорайонах Гродно
День Независимости в микрорайонах Гродно


– Дети – это цветы. Может быть банально, но факт,  улыбается Ольга. – Чтобы они выросли счастливыми и красивыми, их надо любить и лелеять. Да, бывает тяжело, но мы преодолеем все. А государство очень помогает нам. 

В Октябрьском районе Гродно сегодня живет 2 621 (!) многодетная семья, а 81 многодетная мама удостоена ордена Матери. 

Кроме музыкальной части праздника, активностей добавили спортивные площадки: жители микрорайона участвовали в мастер-классах, с восторгом наблюдали за показательными выступлениями военнослужащих полка связи и пограничников,  представителей клуба восточных единоборств. Дети катались на веломобилях и прыгали на батутах, фотографировались в фотозоне «В гостях у сказки», гладили служебных собак и с восхищением изучали технику МЧС. 

День Независимости в микрорайонах Гродно
День Независимости в микрорайонах Гродно


Национальные белорусские куклы и разведывательный батальон. 3 июля в Ольшанке 

Замечательный праздник собрал и жителей микрорайона Ольшанка у школы № 39 в Гродно. Здесь тоже славили матерей – две мамы Ольга Мамровская и Ольга Юхник – получили высочайшие награды. А затем наслаждались концертом артистов Гродненской областной филармонии, военнослужащих Гродненского гарнизона, детских творческих коллективов учреждений образования Октябрьского района, участвовали в мастер-классах по рисованию и изготовлению белорусских национальных кукол, спортивных мероприятиях: играх, эстафетах. 

День Независимости в микрорайонах Гродно
День Независимости в микрорайонах Гродно
День Независимости в микрорайонах Гродно


После показательных выступлений детвора обступила бойцов 6-й отдельной Гвардейской механизированной бригады разведывательного батальона: «А можно подержать автомат?» 

Мальчишки с восторгом смотрели на парней в камуфляже и видели себя на их месте. Служить Отечеству – это очень почетно. 

 Мы всей семьей пришли на праздник, - делится Валентина Дубровник.- Отличная организация,  много впечатлений, прекрасное настроение. Были и на Советской площади, и на Ленина. Здорово, что праздник охватил каждый уголок нашего замечательного города. 

День Независимости в микрорайонах Гродно


Праздник "по скайпу" в Фортах 

В микрорайоне Форты “васільковы цуд” проходил на площадке гимназии №5. Масштабность действия организаторы компенсировали душевностью и эмоциональностью программы. Исключительность номеров проявлялась в своеобразной "соседскости" праздника. 

День Независимости в микрорайонах Гродно


Среди исполнителей - народный ансамбль «Неман», хор ветеранов Ленинского района и  хор ветеранов «Элегия», а также артисты эстрадной студии «Забава». 

На празднике  работала и спортивная площадка ФОЦ «Олимпия» , на которой состязались  в ловкости и сноровке не только дети, но и взрослые. Здесь вместе с аниматорами перед гимназией юные художники создали импровизированную галерею рисунков на асфальте. 

День Независимости в микрорайонах Гродно


Вообще же, при желании найти, чем заняться было несложно. Для желающих  научиться вышивать крестиком проводился мастер-класс, в котором мог поучаствовать каждый. 

Особый интерес у присутствующих вызвала интерактивная игра «Привет, микрорайон!». Состязание с командой из Девятовки  проходило по скайпу. Члены команды, а среди них были как взрослые, так и дети, отвечали на вопросы, заданные соперниками из другого микрорайона. В качестве болельщиков - друзья, знакомые, соседи и учителя. Что характерно - и ответы и вопросы вращались вокруг истории микрорайонов. 

 Сегодня технологии позволяют разнообразить формы  мероприятий. Мы убедились, что это  интересно, познавательно и  забавно,  отметил ведущий онлайн-турнира с Девятовкой, Кирилл Янковский. 

День Независимости в микрорайонах Гродно


Игорь и Ольга Макарские, участники турнира, добавили: Мы приехали в гости к родителям – сами живем теперь в Ольшанке. Наше детство прошло в э этом районе. С удовольствием задержались на празднике на часок. Встретили своих знакомых, посмотрели выступления хороших коллективов. Восполнили дефицит живого общения. Даже чай попили вместе. 

Кстати, им мог согреться каждый, а также  искренне пообщаться  на свежем воздухе. 

День Независимости в микрорайонах Гродно


Танцевальный мастер-класс и оркестр в микрорайоне Девятовка. 

На Девятовке 3 июля праздновали у средней школы №32. 

День Независимости в микрорайонах Гродно


Все торжества по канону - от музыки к более подвижным развлечениям. В начале выступил оркестр «Гарадзенскія трубы». Отдельное внимание собрал мастер-класс от  школы современного танца «ADEPT». Множество детишек привлекли игровые площадки Центра творчества детей и молодежи «Спектр» города Гродно. 

День Независимости в микрорайонах Гродно


Праздник оставил у жителей микрорайона самые лучшие впечатления. 

День Независимости в микрорайонах Гродно


Наталья: 

 Мы живем неподалеку, поэтому с дочерью Ксюшей пришли на праздник. Здесь очень интересно и весело. Понравилась концертная программа, игры для детей. Желающие могут полакомиться шашлыком, вкусной выпечкой. Спасибо организаторам за прекрасный праздник. 

День Независимости в микрорайонах Гродно
 

Елена: 

– 3 июля – особый день, самый важный государственный праздник. Настроение в этот день очень радостное. Мы живем, растим детей под мирным небом. За это особая благодарность ветеранам. Гродно - красивый, уютный город. Праздник в Девятовке – чудесный подарок жителям микрорайона. 

День Независимости в микрорайонах Гродно
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Прыжки на батутах и Ордена Матери. День Независимости в Вишневце
 
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