Раскрыта схема обмана автовладельцев на заправках

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В среднем по стране недолив составляет около 5%, сообщается вФАР.Специалисты проверили 43 заправки в 13 регионах России. Максимально зафиксированный недолив составил 19%, в результате чего реальная стоимость литра бензина составила не заявленные 44–45 рублей, а 55 рублей за литр.Также оказалось, что на большинстве заправок качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.— уточняется в сообщении ФАР.По данным Росстата, с начала 2018 года резко выросли средние цены на бензин и дизельное топливо — на 8,2 и 8,5% соответственно. К началу июня цена за литр бензина превысила 43 рубля за литр.На этом фоне в начале июня правительство России решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Тогда же была достигнута договоренность между кабмином и нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизельное топливо на уровне 30 мая.