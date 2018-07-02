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Раскрыта схема обмана автовладельцев на заправках
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
В среднем по стране недолив составляет около 5%, сообщается в
Специалисты проверили 43 заправки в 13 регионах России. Максимально зафиксированный недолив составил 19%, в результате чего реальная стоимость литра бензина составила не заявленные 44–45 рублей, а 55 рублей за литр.
Также оказалось, что на большинстве заправок качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.
«Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции», — уточняется в сообщении ФАР.
По данным Росстата, с начала 2018 года резко выросли средние цены на бензин и дизельное топливо — на 8,2 и 8,5% соответственно. К началу июня цена за литр бензина превысила 43 рубля за литр.
На этом фоне в начале июня правительство России решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Тогда же была достигнута договоренность между кабмином и нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизельное топливо на уровне 30 мая.
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Федерация автовладельцев России (ФАР) утверждает, что порядка 76% автозаправок обманывает водителей и не доливает топливо в бензобаки.
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