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Задержанных 3 июля начали отпускать
Фото: радио "Свобода"
Милиционеры отказываются принимать заявления от людей, которые хотят обжаловать незаконное задержание.
«Я ехала к бабушке, чтобы помочь ей. Я переходила в метро и меня незаконно задержали. Она сейчас одна беспомощная лежит, а они не принимают мое заявление», – говорит женщина.
Еще один задержанный приехал из Витебска.
«Уже не сидится и не затаиться. Есть хочется и в туалет. Приехал в гости посмотреть, как празднуют в столице. Вот, приняли», – говорит мужчина.
После 18 из РУВД выпустили Максима Винярского и остальных задержанных.
Массовый хапун в центре Минска на День независимости
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Люди находились в одном из залов Первомайского РУВД. Их не пускали в туалет уже более пяти часов.
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