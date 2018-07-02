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Задержанных 3 июля начали отпускать

03.07.2018 20:26 — Разное | UDF  
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Фото: радио "Свобода"
Люди находились в одном из залов Первомайского РУВД. Их не пускали в туалет уже более пяти часов. Один из задержанных говорит, что милиционеры имеют право держать их до 12 часов, так как их задержали по административному делу.

Милиционеры отказываются принимать заявления от людей, которые хотят обжаловать незаконное задержание.

«Я ехала к бабушке, чтобы помочь ей. Я переходила в метро и меня незаконно задержали. Она сейчас одна беспомощная лежит, а они не принимают мое заявление», – говорит женщина.


Еще один задержанный приехал из Витебска.

«Уже не сидится и не затаиться. Есть хочется и в туалет. Приехал в гости посмотреть, как празднуют в столице. Вот, приняли», – говорит мужчина.

После 18 из РУВД выпустили Максима Винярского и остальных задержанных.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Люди находились в одном из залов Первомайского РУВД. Их не пускали в туалет уже более пяти часов.
 
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