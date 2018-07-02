|
Фотофакт: Одна из военнослужащих отмаршировала на параде в Минске босиком
Фото: Sergei Gapon/Pool via REUTERS
Одна из военнослужащих прошла строевым шагом перед трибуной, на котором разместились высшие должностные лица Беларуси, без туфли, пишет
В этом году женщины-военнослужащие впервые принимали участие в параде на 3 июля.
В женский парадный расчет вошли 175 человек. Месяц назад они приехали в Минск со всей страны, чтобы ежедневно тренироваться строевому шагу. Критериями отбора служил рост не ниже 175 см, стройное телосложение и возраст, который ограничили, за редким исключением, 35 годами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любопытный снимок с военного парада в Минске опубликовало агентство Reuters.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)