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Так, повторно выявлены бактерии группы кишечной палочки в рыбе производства предприятия «Форелевое хозяйство «Лохва». В связи с этим «вводится режим усиленного лабораторного контроля» на поставки продукции с указанного предприятия. Такая же мера введена в отношении продукции предприятия «Мозырские молочные продукты», в которой обнаружено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.Россельхознадзор также проинформировал ветеринарную службу Беларуси о выявленных случаях превышения массовой доли нитратов в молоке производства «Беллакт Волковысское», Оршанского молочного комбината, Минского молочного завода № 1, «Данон Пружаны». В сырах Дятловского сыродельного завода и «Здравушка-милк» (Холопенческий филиал) обнаружены стерины, говорится на сайте Россельхознадзора.Кроме того, Россельхознадзор с 4 июля запрещает поставки продукции с трех предприятий Беларуси. В связи с повторными нарушениями ветеринарно-санитарных требований запрещен ввоз продукции ОАО «Беларуськалий» и Калинковичского мясокомбината (у обоих выявление тетрациклина в говядине), а также форелевого хозяйства «Лохва».Россия и Беларусь договорились о снятии взаимных ограничений по поставкам молочной продукции 9 июня. Соответствующую «дорожную карту» по процедуре снятия ограничений подписали Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси.