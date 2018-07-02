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Россельхознадзор продолжает преследовать белорусскую "молочку"

03.07.2018 20:16 — Разное | UDF  
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Несмотря на, казалось бы, уже разрешенный спор о качестве белорусской молочной продукции, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что подведомственными Россельхознадзору лабораториями в очередной раз зафиксированы нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

Так, повторно выявлены бактерии группы кишечной палочки в рыбе производства предприятия «Форелевое хозяйство «Лохва». В связи с этим «вводится режим усиленного лабораторного контроля» на поставки продукции с указанного предприятия. Такая же мера введена в отношении продукции предприятия «Мозырские молочные продукты», в которой обнаружено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Россельхознадзор также проинформировал ветеринарную службу Беларуси о выявленных случаях превышения массовой доли нитратов в молоке производства «Беллакт Волковысское», Оршанского молочного комбината, Минского молочного завода № 1, «Данон Пружаны». В сырах Дятловского сыродельного завода и «Здравушка-милк» (Холопенческий филиал) обнаружены стерины, говорится на сайте Россельхознадзора.

Кроме того, Россельхознадзор с 4 июля запрещает поставки продукции с трех предприятий Беларуси. В связи с повторными нарушениями ветеринарно-санитарных требований запрещен ввоз продукции ОАО «Беларуськалий» и Калинковичского мясокомбината (у обоих выявление тетрациклина в говядине), а также форелевого хозяйства «Лохва».

Россия и Беларусь договорились о снятии взаимных ограничений по поставкам молочной продукции 9 июня. Соответствующую «дорожную карту» по процедуре снятия ограничений подписали Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси.

 
 
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Подведомственными Россельхознадзору лабораториями в очередной раз зафиксированы нарушения требований ЕАЭС.
 
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