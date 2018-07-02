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Белоруска погибла во Львове из-за отравления угарным газом

03.07.2018 20:13 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Двадцатидвухлетняя минчанка погибла во Львове, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Львовского городского совета. ЧП случилось в понедельник, 2 июля.

По сообщению городского совета, двое белорусов, вероятно, отравились угарным газом. Смерть минчанки 1996 года рождения констатировали до приезда медиков. Второй пострадавший - житель белорусской столицы 1997 года рождения - госпитализирован в одну из львовских больниц. Состояние его стабильное, средней тяжести.

Девушка была обнаружена мертвой в ванной комнате в квартире на улице Клепаровской в центре Львова. Работники ПАО "Львовгаз" перекрыли подачу газа в квартиру.

Как уточнили в полиции Львовской области, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Телесных повреждений на теле девушки обнаружено не было. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

 
 
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По сообщению городского совета, двое белорусов, вероятно, отравились угарным газом.
 
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