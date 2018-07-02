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Иностранцы поздравили Беларусь, исполнив гимн нашей страны
Жители США, Словении, Франции, Великобритании, Бразилии, Германии, Китая, Италии, Израиля и Грузии исполнили государственный гимн Беларуси в честь Дня Независимости нашей страны.
Самое интернациональное исполнение главной белорусской песни – в видеозаписи.
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Жители США, Словении, Франции, Великобритании, Бразилии, Германии, Китая, Италии, Израиля и Грузии исполнили государственный гимн Беларуси в честь Дня...
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