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Петр Порошенко: Развитие добрососедских отношений с Республикой Беларусь всегда было среди внешних приоритетов Украины
Новости Беларуси. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Беларусь с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Порошенко, президент Украины:
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Петр Порошенко: Развитие добрососедских отношений с Республикой Беларусь всегда было среди внешних приоритетов Украины
Новости Беларуси. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Беларусь с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петр Порошенко,...
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