Петр Порошенко: Развитие добрососедских отношений с Республикой Беларусь всегда было среди внешних приоритетов Украины

Новости Беларуси. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Беларусь с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Порошенко, президент Украины:

Развитие добрососедских отношений с Республикой Беларусь всегда было среди внешних приоритетов Украины. Уверен, что украинско-белорусские отношения и далее будут углубляться в духе партнерства, конструктивного сотрудничества и взаимного уважения.