ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петр Порошенко: Развитие добрососедских отношений с Республикой Беларусь всегда было среди внешних приоритетов Украины

03.07.2018 22:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Беларусь с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Порошенко, президент Украины:
Развитие добрососедских отношений с Республикой Беларусь всегда было среди внешних приоритетов Украины. Уверен, что украинско-белорусские отношения и далее будут углубляться в духе партнерства, конструктивного сотрудничества и взаимного уважения.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Беларусь с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петр Порошенко,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иностранцы поздравили Беларусь, исполнив гимн нашей страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика