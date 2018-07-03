Под Брестом на белорусско-польской границе простаивает около 150 автомобилей

3 июля в пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе скопилась очередь из 150 автомобилей, сообщает Госпогранкомитет.



Очередь на елорусско-польской границе. Фото из архива

Полторы сотни автомобилей простаивают на выезде из Беларуси. Белорусские пограничники связывают очереди с увеличением пассажиропотока на длинные выходные, а также усиление проверок на польской стороне границы. Подобная ситуация наблюдается в пункте пропуска "Брест" со 2 июля.