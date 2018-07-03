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Под Брестом на белорусско-польской границе простаивает около 150 автомобилей

03.07.2018 22:37 — Разное | Tut.by  
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3 июля в пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе скопилась очередь из 150 автомобилей, сообщает Госпогранкомитет.


Очередь на елорусско-польской границе. Фото из архива

Полторы сотни автомобилей простаивают на выезде из Беларуси. Белорусские пограничники связывают очереди с увеличением пассажиропотока на длинные выходные, а также усиление проверок на польской стороне границы. Подобная ситуация наблюдается в пункте пропуска "Брест" со 2 июля.

 
Теги: Брест
 
 
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Подобная ситуация наблюдается в пункте пропуска "Брест" со 2 июля.
 
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