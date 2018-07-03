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Под Брестом на белорусско-польской границе простаивает около 150 автомобилей
3 июля в пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе скопилась очередь из 150 автомобилей,
Полторы сотни автомобилей простаивают на выезде из Беларуси. Белорусские пограничники связывают очереди с увеличением пассажиропотока на длинные выходные, а также усиление проверок на польской стороне границы. Подобная ситуация наблюдается в пункте пропуска "Брест" со 2 июля.
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Подобная ситуация наблюдается в пункте пропуска "Брест" со 2 июля.
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