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Лев продолжит работу со сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2018

03.07.2018 22:29 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв продолжит работу с командой, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира-2018.


Йоахим Лёв. Фото: Reuters

Как утверждает Bild, специалист заявил о намерении остаться в сборной Германии еще в середине мая, когда заключил с Немецким футбольным союзом новый контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Также на Лёва повлияли слова президента организации, который выразил ему поддержку сразу после поражения в заключительном матче группового этапа мундиаля с Южной Кореей (0:2). По словам издания, тренер полон энтузиазма и в настоящий момент не рассматривает варианта с уходом из команды.

Германия по итогам группового этапа чемпионата мира-2018 заняла четвертое место в квартете с Мексикой, Швецией и Южной Кореей и впервые в своей истории не вышла из группы на мундиале.

 
 
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв продолжит работу с командой, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира-2018.
 
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