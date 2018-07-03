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Лев продолжит работу со сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв продолжит работу с командой, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира-2018.
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Германия по итогам группового этапа чемпионата мира-2018 заняла четвертое место в квартете с Мексикой, Швецией и Южной Кореей и впервые в своей истории не вышла из группы на мундиале.
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв продолжит работу с командой, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира-2018.
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