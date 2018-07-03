Задержан председатель Партии БНФ



Рыгор Костусев. Фото: nn.by

задержали по дороге в аэропорт, он должен был участвовать завтра в заседании международной комиссии Сейма в Варшаве. Завтра состоится суд. Время пока неизвестно. Соратник Костусевасчитает, что судить политика будут за охрану Куропат.