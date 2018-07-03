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Задержан председатель Партии БНФ

03.07.2018 23:44 — Разное | UDF  
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Рыгор Костусев. Фото: nn.by
Лидер ведущей оппозиционной Партии БНФ Рыгор Костусев находится в ИВС Минского района, сообщает Алексей Янукевич в своем фейсбуке.

Рыгора Костусева задержали по дороге в аэропорт, он должен был участвовать завтра в заседании международной комиссии Сейма в Варшаве. Завтра состоится суд. Время пока неизвестно. Соратник Костусева Алексей Янукевич считает, что судить политика будут за охрану Куропат.

 
 
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Лидер Партии БНФ Рыгор Костусев находится в ИВС Минского района, сообщает Алексей Янукевич в своем фейсбуке.
 
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