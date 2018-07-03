Одежду для виртуальной реальности создали в HoloSuit

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Компания собрала $53000 на Kickstarter для запуска проекта.

Костюм предназначен для работы с дополненной и виртуальной реальностью. Разработка оснащена шестью кнопками, 36 датчиками движения и девятью зонами обратной связи по всему телу.

Костюм можно подключать к ПК или смартфону. Он полностью беспроводной и предназначен для использования в спортивных играх, аттракционах виртуальной реальности, в медицине и имеет массу других сфер применения.

Стоимость комплекта из куртки, перчаток и штанов составит $999, а выйдет продукт на рынок в ноябре 2018 года.