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Одежду для виртуальной реальности создали в HoloSuit
Компания собрала $53000 на Kickstarter для запуска проекта.
Костюм предназначен для работы с дополненной и виртуальной реальностью. Разработка оснащена шестью кнопками, 36 датчиками движения и девятью зонами обратной связи по всему телу.
Костюм можно подключать к ПК или смартфону. Он полностью беспроводной и предназначен для использования в спортивных играх, аттракционах виртуальной реальности, в медицине и имеет массу других сфер применения.
Стоимость комплекта из куртки, перчаток и штанов составит $999, а выйдет продукт на рынок в ноябре 2018 года.
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Компания собрала $53000 на Kickstarter для запуска проекта.
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