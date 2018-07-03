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Горбатый кит-альбинос попал в объектив камеры
Уникального кита смогли заметить недалеко от берегов Австралии.
Кунан Уалл пролетал на мотопараплане над водной гладью рядом со штатом Новый Южный Уэльс. В этот момент он заметил редкое млекопитающее.
Китом-альбиносом оказался детёныш, который плыл рядом со своей мамой. Всего известно о трёх белых китах. До этого их замечали несколько раз в водах Австралии и один раз у берегов Норвегии.
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Уникального кита смогли заметить недалеко от берегов Австралии.
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