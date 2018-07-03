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Увеличилось число жертв крушения парома в Индонезии

04.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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По меньшей мере 24 человека погибли после опрокидывания парома у берегов провинции Южный Сулавеси в Индонезии, сообщают СМИ.

Среди погибших есть дети. Напомним, инцидент произошёл днём 3 июля. В момент происшествия на борту судна находились 139 пассажиров. По последним данным, на пароме ещё остаются люди, ведётся поисково-спасательная операция.

На корабле также были 48 автомобилей и мотоциклов. Причиной крушения стала течь в левой части корпуса парома, отмечается в докладе Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 
 
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​По меньшей мере 24 человека погибли после опрокидывания парома у берегов провинции Южный Сулавеси в Индонезии
 
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