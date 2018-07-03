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Девушка-трансгендер поборется за титул «Мисс Вселенная»

04.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Участница из Испании, которая раньше была мужчиной, впервые в истории конкурса поборется за титул, об этом пишет New York Post.

Конкурс красоты пройдёт в ноябре на Филиппинах. 25-летняя Анджела Понсе победила в «Мисс Испания», уверенно обойдя своих конкуренток, и получила корону. 

Теперь она намерена побороться за титул «Мисс Вселенная». Девушка из Севильи в 2014 году прошла длительный курс гормональной терапии, а спустя несколько месяцев перенесла завершающую операцию по смене пола.

Конкурсантам-трансгендерам разрешили принимать участие в конкурсе ещё шесть лет назад. В 2012 году организаторы внесли поправки в устав конкурса «Мисс Вселенная», чтобы бывшие мужчины могли бороться за победу вместе с обычными девушками. 

 
 
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​Участница из Испании, которая раньше была мужчиной, впервые в истории конкурса поборется за титул
 
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