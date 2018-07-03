Неизвестные открыли огонь в Швеции, есть пострадавшие

В результате стрельбы в городе Эребру пострадали несколько человек, сообщает полиция.

Инцидент произошёл вечером 3 июля. К месту стрельбы прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. По словам очевидцев, стрелков было несколько. Полиция ведёт поиск подозреваемых. Кроме этого, правоохранители не называют точное число раненых. Их доставили в больницу.

По данным издания Aftonbladet , в результате стрельбы пострадали три человека. Полиция пока не подтвердила эти данные. Мотивы злоумышленников неизвестны, ведётся расследование.