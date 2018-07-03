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Неизвестные открыли огонь в Швеции, есть пострадавшие

04.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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В результате стрельбы в городе Эребру пострадали несколько человек, сообщает полиция.

Инцидент произошёл вечером 3 июля. К месту стрельбы прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. По словам очевидцев, стрелков было несколько. Полиция ведёт поиск подозреваемых. Кроме этого, правоохранители не называют точное число раненых. Их доставили в больницу.

По данным издания Aftonbladet, в результате стрельбы пострадали три человека. Полиция пока не подтвердила эти данные. Мотивы злоумышленников неизвестны, ведётся расследование. 

 
 
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​В результате стрельбы в городе Эребру пострадали несколько человек
 
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