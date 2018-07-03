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Неизвестные открыли огонь в Швеции, есть пострадавшие
В результате стрельбы в городе Эребру пострадали несколько человек, сообщает полиция.
Инцидент произошёл вечером 3 июля. К месту стрельбы прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. По словам очевидцев, стрелков было несколько. Полиция ведёт поиск подозреваемых. Кроме этого, правоохранители не называют точное число раненых. Их доставили в больницу.
По данным издания
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В результате стрельбы в городе Эребру пострадали несколько человек
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