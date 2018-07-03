Аномальная жара в Японии: более 3,5 тысяч человек в больнице

Из-за необычно тёплой погоды в стране скончались три человека, сообщают информагентства.

С 25 июня по 1 июля тысячи людей были госпитализированы с тепловыми ударами. Наибольшее число доставленных в больницу – жители в возрасте старше 65 лет. Только за одну неделю число пострадавших возросло в пять раз.

Сразу после сезона дождей аномальная жара пришла в Японию на месяц раньше, чем предполагалось. Метеорологи считают, что такая погода в Стране восходящего солнца продержится на несколько недель дольше, чем обычно. К слову, в прошлом году за четыре месяца скончались 44 человека.