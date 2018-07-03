Республиканская акция «Споем гимн вместе!» прошла в Вороново (Фото, Видео)





Торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь, завершились республиканской акцией «Споём гимн вместе!». В Вороново, как и по всей стране, гимн зазвучал в 22.55. Республиканская акция привлекает к себе сотни людей. В нынешнем году вороновчане самых разных возрастов — совсем юные и ветераны труда — исполнили вместе белорусский гимн на праздничной площадке на центральном стадионе райцентра вместе со звездами белорусской эстрады группой «Дрозды».

























