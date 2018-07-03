В Вороново прилетели «Дрозды» (Фото, Видео)





Прошедший на стадионе вечерний концерт по случаю празднования Дня Независимости Республики Беларусь по-особому запомнится жителям райцентра. Не только проливным дождем, но ярким и позитивным выступление звезд белорусской эстрады группы «Дрозды». Солист группы, ее идейный вдохновитель и автор песен Виталий Карпанов просто зажег своим драйвом и весельем публику. Прилетевшие «Дрозды» разогрели публику, так, что в этот промозглый дождливый вечер никто не хотел уходить со стадиона. Они исполнили свои популярные хиты: «Не танцую», «Вёсачка», «Каханая дзяучына», «Кеды» и многие другие.

































































































































































































































































