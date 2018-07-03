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Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

04.07.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

— Работа сельских подворий;

— выставка-продажа изделий ДПИ;

 — игровая детская площадка;

— выставочная экспозиция «Этно деревня»;

— выставка достижений промышленного комплекса района.

Работа спортивных площадок, военно-спортивное представление, выступление сотрудников РОЧС.

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
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— Работа сельских подворий; — выставка-продажа изделий ДПИ;  — игровая детская площадка; — выставочная экспозиция «Этно деревня»; — выставка достижений...
 
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