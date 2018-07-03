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Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ
04.07.2018 — Разное | Горецкий вестник
— Работа сельских подворий;
— выставка-продажа изделий ДПИ;
— игровая детская площадка;
— выставочная экспозиция «Этно деревня»;
— выставка достижений промышленного комплекса района.
Работа спортивных площадок, военно-спортивное представление, выступление сотрудников РОЧС.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Работа праздничных торговых рядов и подворий. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ
— Работа сельских подворий; — выставка-продажа изделий ДПИ; — игровая детская площадка; — выставочная экспозиция «Этно деревня»; — выставка достижений...
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