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Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

04.07.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Руководство района, руководители организаций возложили цветы к памятнику погибшим землякам, воинам освободителям, к бюсту И.И. Якубовскому, к памятнику погибшим сотрудникам, преподавателям и студентам академии, к мемориалу «Скорбящая мать».

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
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Руководство района, руководители организаций возложили цветы к памятнику погибшим землякам, воинам освободителям, к бюсту И.И. Якубовскому, к памятнику погибшим...
 
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