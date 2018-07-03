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Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет
04.07.2018 — Разное | Горецкий вестник
Руководство района, руководители организаций возложили цветы к памятнику погибшим землякам, воинам освободителям, к бюсту И.И. Якубовскому, к памятнику погибшим сотрудникам, преподавателям и студентам академии, к мемориалу «Скорбящая мать».
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Руководство района, руководители организаций возложили цветы к памятнику погибшим землякам, воинам освободителям, к бюсту И.И. Якубовскому, к памятнику погибшим...
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