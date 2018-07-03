Концерт к Дню Независимости Республики Беларусь состоялся на пл. Ленина в Бресте

Прологом стало выступление военных духовых оркестров города и Брестского городского духового оркестра под руководством Валерия Коваля.



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В числе зрителей — руководители области и города, ветераны войны и труда, военнослужащие и духовенство, представители дипмиссий и активисты БРСМ, а также горожане и гости областного центра.



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На концертной площадке звучали песни о Беларуси. Один за одним на сцену поднимались артисты и народные коллективы, для того, чтобы исполнить песни на родном языке.



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По традиции кульминацией праздничного концерта стала республиканская акция «Споем гимн вместе».