ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Концерт к Дню Независимости Республики Беларусь состоялся на пл. Ленина в Бресте

04.07.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Прологом стало выступление военных духовых оркестров города и Брестского городского духового оркестра под руководством Валерия Коваля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56921.php

Концерт к Дню Независимости Республики Беларусь состоялся на пл. Ленина в Бресте

В числе зрителей — руководители области и города, ветераны войны и труда, военнослужащие и духовенство, представители дипмиссий и активисты БРСМ, а также горожане и гости областного центра.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56921.php

Концерт к Дню Независимости Республики Беларусь состоялся на пл. Ленина в Бресте

На концертной площадке звучали песни о Беларуси. Один за одним на сцену поднимались артисты и народные коллективы, для того, чтобы исполнить песни на родном языке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56921.php

Концерт к Дню Независимости Республики Беларусь состоялся на пл. Ленина в Бресте

По традиции кульминацией праздничного концерта стала республиканская акция «Споем гимн вместе».

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прологом стало выступление военных духовых оркестров города и Брестского городского духового оркестра под руководством Валерия Коваля. В числе зрителей —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возложение цветов к памятным местам города. Фотоотчет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика