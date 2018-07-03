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В Брестском парке Культуры и отдыха в День Независимости состоялся концерт

04.07.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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3 июля, День Независимости Республики Беларусь. Праздник – веселый выходной, когда есть желание сходить в парк, посидеть с друзьями в беседке, вспоминая молодость, или катаясь с детьми на аттракционах, поедая сладкую вату. А еще сегодня в Театре эстрады давали концерт.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56920.php

В Брестском парке Культуры и отдыха в День Независимости состоялся концерт

Конечно, это не Хор Турецкого, но посетители парка оставались на местах, несмотря на редкие капли дождя иногда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56920.php

В Брестском парке Культуры и отдыха в День Независимости состоялся концерт

Зрители, которые устроились вокруг сцены, удивлялись гибкости юных гимнасток – призеров международных и республиканских состязаний, аплодировали танцевальным номерам ансамблей «Белая Русь» и «Надежда», вокалистам творческой студии «МагалиФФ» и других исполнителей, знакомились с моделями одежды швейной фабрики «Надзея» и дизайнера Татьяны Пекарской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56920.php

В Брестском парке Культуры и отдыха в День Независимости состоялся концерт

Пока на сцене, что на площади Ленина, шла генеральная репетиция вечернего концерта, у открытого микрофона на Советской собралась еще одна группа творческих детей.

 
 
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3 июля, День Независимости Республики Беларусь. Праздник – веселый выходной, когда есть желание сходить в парк, посидеть с друзьями в беседке, вспоминая молодость,...
 
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