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В Брестском парке Культуры и отдыха в День Независимости состоялся концерт
04.07.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
3 июля, День Независимости Республики Беларусь. Праздник – веселый выходной, когда есть желание сходить в парк, посидеть с друзьями в беседке, вспоминая молодость, или катаясь с детьми на аттракционах, поедая сладкую вату. А еще сегодня в Театре эстрады давали концерт.
Конечно, это не Хор Турецкого, но посетители парка оставались на местах, несмотря на редкие капли дождя иногда.
Зрители, которые устроились вокруг сцены, удивлялись гибкости юных гимнасток – призеров международных и республиканских состязаний, аплодировали танцевальным номерам ансамблей «Белая Русь» и «Надежда», вокалистам творческой студии «МагалиФФ» и других исполнителей, знакомились с моделями одежды швейной фабрики «Надзея» и дизайнера Татьяны Пекарской.
Пока на сцене, что на площади Ленина, шла генеральная репетиция вечернего концерта, у открытого микрофона на Советской собралась еще одна группа творческих детей.
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3 июля, День Независимости Республики Беларусь. Праздник – веселый выходной, когда есть желание сходить в парк, посидеть с друзьями в беседке, вспоминая молодость,...
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