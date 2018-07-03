Экс-тренер минского «Динамо» возглавил ХК «Брест»

52-летний специалист Андрей Ковалев стал главным тренером хоккейного клуба «Брест». Контракт заключен сроком на 1 год, сообщает пресс-служба клуба, который в минувшем сезоне занял последнее местов белорусской экстралиге.



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Андрей Ковалев выступал за сборную СССР, с 1994 по 2003 год защищал цвета национальной команды Беларуси. Участник Олимпийских игр в Нагано (1998) и Солт-Лейк-Сити (2002).

Два прошедших сезона Андрей Ковалев тренировал польскую «Автоматику» из Гданьска. В сезоне-2016/17 сохранилпольскому клубу прописку в элитном дивизионе и удостоился награды лучшему тренеру Гданьска.



До переезда в Польшу с 2014 года Андрей Ковалев входил в штаб минского «Динамо». Сначала работал в должности старшего тренера. После того как осенью 2015-го клуб покинул Любомир Покович, Ковалев возглавил команду в статусе «исполняющего обязанности главного тренера».



Под его руководством в регулярном чемпионате КХЛ-2015/16 «зубры» провели 41 матч и набрали 56 очков (12 побед в основное время, 7 — в овертаймах или по буллитам, 16 поражений в основное время и 6 — в овертаймах или по буллитам; разница шайб 103−124).



Под началом Андрея Ковалева минские динамовцы не смогли попасть в плей-офф, заняв 9-е место в Западной конференции КХЛ. После завершения прошлого сезона минское «Динамо» назначило главным тренером канадца Крэйга Вудкрофта.



Карьеру тренера Андрей Ковалев начал в 2007 году в чемпионате Беларуси, работая с «Юностью» и «Витебском». После этого он возглавил сборную Китая и клуб «Чайна Драгон». Затем работал главным тренером динамовской команды в Молодежной хоккейной лиге «Минские зубры», руководил юношеской (U18) сборной Беларуси.



Что касается игровой карьеры, то уроженец Витебска начинал ее в составе минского «Динамо». Всего за динамовский клуб он отыграл пять сезонов с 1984 по 1989 год (а также часть сезона 1991/92), принял участие в 284 поединках, в которых забросил 116 шайб и отдал 76 результативных передач.



Помимо минского «Динамо», Ковалев защищал цвета московского «Динамо», «Нью Хэйвен Найтхоукс» (АХЛ), швейцарского «Давоса», немецкого «Крефельд Пингвин», минской «Юности» и других клубов.



Чемпион мира среди молодежи 1986 года в составе сборной СССР.



В составе сборной Беларуси сыграл на двух Олимпиадах и восьми чемпионатах мира. Всего в активе нападающего 66 матчей за национальную команду на официальных турнирах, в которых он забросил 19 шайб и отдал 19 результативных передач.