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Экс-тренер минского «Динамо» возглавил ХК «Брест»

04.07.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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52-летний специалист Андрей Ковалев стал главным тренером хоккейного клуба «Брест». Контракт заключен сроком на 1 год, сообщает пресс-служба клуба, который в минувшем сезоне занял последнее местов белорусской экстралиге.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56918.php

Экс-тренер минского «Динамо» возглавил ХК «Брест»


Андрей Ковалев выступал за сборную СССР, с 1994 по 2003 год защищал цвета национальной команды Беларуси. Участник Олимпийских игр в Нагано (1998) и Солт-Лейк-Сити (2002). 

Два прошедших сезона Андрей Ковалев тренировал польскую «Автоматику» из Гданьска. В сезоне-2016/17 сохранилпольскому клубу прописку в элитном дивизионе и удостоился награды лучшему тренеру Гданьска. 

До переезда в Польшу с 2014 года Андрей Ковалев входил в штаб минского «Динамо». Сначала работал в должности старшего тренера. После того как осенью 2015-го клуб покинул Любомир Покович, Ковалев возглавил команду в статусе «исполняющего обязанности главного тренера». 

Под его руководством в регулярном чемпионате КХЛ-2015/16 «зубры» провели 41 матч и набрали 56 очков (12 побед в основное время, 7 — в овертаймах или по буллитам, 16 поражений в основное время и 6 — в овертаймах или по буллитам; разница шайб 103−124). 

Под началом Андрея Ковалева минские динамовцы не смогли попасть в плей-офф, заняв 9-е место в Западной конференции КХЛ. После завершения прошлого сезона минское «Динамо» назначило главным тренером канадца Крэйга Вудкрофта. 

Карьеру тренера Андрей Ковалев начал в 2007 году в чемпионате Беларуси, работая с «Юностью» и «Витебском». После этого он возглавил сборную Китая и клуб «Чайна Драгон». Затем работал главным тренером динамовской команды в Молодежной хоккейной лиге «Минские зубры», руководил юношеской (U18) сборной Беларуси. 

Что касается игровой карьеры, то уроженец Витебска начинал ее в составе минского «Динамо». Всего за динамовский клуб он отыграл пять сезонов с 1984 по 1989 год (а также часть сезона 1991/92), принял участие в 284 поединках, в которых забросил 116 шайб и отдал 76 результативных передач. 

Помимо минского «Динамо», Ковалев защищал цвета московского «Динамо», «Нью Хэйвен Найтхоукс» (АХЛ), швейцарского «Давоса», немецкого «Крефельд Пингвин», минской «Юности» и других клубов. 

Чемпион мира среди молодежи 1986 года в составе сборной СССР. 

В составе сборной Беларуси сыграл на двух Олимпиадах и восьми чемпионатах мира. Всего в активе нападающего 66 матчей за национальную команду на официальных турнирах, в которых он забросил 19 шайб и отдал 19 результативных передач.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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52-летний специалист Андрей Ковалев стал главным тренером хоккейного клуба «Брест». Контракт заключен сроком на 1 год, сообщает пресс-служба клуба, который в...
 
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