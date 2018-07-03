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Красочное граффити встретит новоселов в Солигорске. ФОТОФАКТ.

04.07.2018 — Разное | Soligorsk News  
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22 июня 2018 10:08 2319

Красочное граффити встретит новоселов в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

На территории Солигорского района спасателями проводится повседневная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них. Одним из приоритетных направлений данной работы является пропаганда основ безопасности жизнедеятельности.

Красочное граффити встретит новоселов в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Одним из популярных методов донесения информации до жителей городов, не так давно, стало — граффити, размещаемое на фасадах зданий в местах массового нахождения людей, проездных улицах.

Красочное граффити встретит новоселов в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Красочное граффити встретит новоселов в Солигорске. ФОТОФАКТ.

На этот раз долгожданное граффити, пропагандирующее безопасность жизнедеятельности появилось в центре города Солигорска на улице Богомолова. Эта монолитная новостройка встретит своих жителей красочным рисунком, который является мотивацией родителям обучать своих детей правилам безопасности, ну и, конечно, своего рода благодарность тем, кто уже это сделал.

Красочное граффити встретит новоселов в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Красочное граффити встретит новоселов в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Красочное граффити встретит новоселов в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Данное граффити является совместным проектом Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям и общества и ограниченной ответственностью «Антал-Солигорск».

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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22 июня 2018 10:08 2319 Красочное граффити встретит новоселов в Солигорске....
 
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