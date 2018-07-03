Красочное граффити встретит новоселов в Солигорске. ФОТОФАКТ.

На территории Солигорского района спасателями проводится повседневная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них. Одним из приоритетных направлений данной работы является пропаганда основ безопасности жизнедеятельности.

Одним из популярных методов донесения информации до жителей городов, не так давно, стало — граффити, размещаемое на фасадах зданий в местах массового нахождения людей, проездных улицах.

На этот раз долгожданное граффити, пропагандирующее безопасность жизнедеятельности появилось в центре города Солигорска на улице Богомолова. Эта монолитная новостройка встретит своих жителей красочным рисунком, который является мотивацией родителям обучать своих детей правилам безопасности, ну и, конечно, своего рода благодарность тем, кто уже это сделал.