Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях





Вечерний концерт и ожидание салюта собрали в центральной части города несколько тысяч человек. Похоже, свой вклад в это внесла и погода: дождь прекратился, временами выглядывало Солнце.

День Независимости завершался по обычному сценарию. Тем не менее, в Слуцке чувствовалась атмосфера праздника, люди смеялись, танцевали и пели.

А потом социальные сети заполонили фотографии фейерверка.





















































































Фотографии с дневной части праздника можно посмотреть по ссылке .



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