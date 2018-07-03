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Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях
04.07.2018 — Разное | Слуцк Город
Вечерний концерт и ожидание салюта собрали в центральной части города несколько тысяч человек. Похоже, свой вклад в это внесла и погода: дождь прекратился, временами выглядывало Солнце.
День Независимости завершался по обычному сценарию. Тем не менее, в Слуцке чувствовалась атмосфера праздника, люди смеялись, танцевали и пели.
А потом социальные сети заполонили фотографии фейерверка.
Фотографии с дневной части праздника можно посмотреть по
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Вечерний концерт и ожидание салюта собрали в центральной части города несколько тысяч человек. Похоже, свой вклад в это внесла и погода: дождь прекратился,...
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