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Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

04.07.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и ожидание салюта собрали в центральной части города несколько тысяч человек. Похоже, свой вклад в это внесла и погода: дождь прекратился, временами выглядывало Солнце. 

День Независимости завершался по обычному сценарию. Тем не менее, в Слуцке чувствовалась атмосфера праздника, люди смеялись, танцевали и пели. 

А потом социальные сети заполонили фотографии фейерверка. 

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях


Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Вечерний концерт и салют 3 июля в фотографиях

Фотографии с дневной части праздника можно посмотреть по ссылке.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 64
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Вечерний концерт и ожидание салюта собрали в центральной части города несколько тысяч человек. Похоже, свой вклад в это внесла и погода: дождь прекратился,...
 
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