День Независимости во всех регионах Беларуси: большой фотофакт

Новости Беларуси. Ярко и весело отметили День Независимости в регионах Беларуси. Каждый уголок страны старается удивить оригинальными программами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музей под открытым небом на Буйничском поле, миниатюрная модель биплана из серебра в Витебске, образ белорусочки из ленты-вышиванки и аквагрима в виде орнамента в Гродно и велотур по местам боевой славы в Минской области.

Обзор празднований в регионах – в видеоматериале наших корреспондентов.





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