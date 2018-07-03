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День Независимости во всех регионах Беларуси: большой фотофакт

04.07.2018 02:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ярко и весело отметили День Независимости в регионах Беларуси. Каждый уголок страны старается удивить оригинальными программами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музей под открытым небом на Буйничском поле, миниатюрная модель биплана из серебра в Витебске, образ белорусочки из ленты-вышиванки и аквагрима в виде орнамента в Гродно и велотур по местам боевой славы в Минской области.

Обзор празднований в регионах – в видеоматериале наших корреспондентов.

День Независимости во всех регионах Беларуси: большой фотофакт

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Ярко и весело отметили День Независимости в регионах Беларуси. Каждый уголок страны старается удивить оригинальными программами, сообщили в...
 
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