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«Мы своей Беларусью гордимся»: Музей современной белорусской государственности запустил конкурс видеороликов и фотографий
Новости Беларуси. 3 июля в мобильную студию телеканала СТВ пришел директор Национального исторического музея Павел Сапотько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, СТВ:
Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
Следует отметить, что в эти дни в рамках празднования Дня Независимости в Год малой родины в музее стартует очень интересная программа. Это открытый конкурс видеороликов и фотографий, который мы назвали «Мы своей Беларусью гордимся». Я могу уже проанонсировать и пригласить уважаемых телезрителей телеканала СТВ принять участие в этом конкурсе. Я думаю, что будет интересно.
Яна Шипко:
Павел Сапотько:
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«Мы своей Беларусью гордимся»: Музей современной белорусской государственности запустил конкурс видеороликов и фотографий
Новости Беларуси. 3 июля в мобильную студию телеканала СТВ пришел директор Национального исторического музея Павел Сапотько, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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