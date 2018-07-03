ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эммануэль Макрон: Я желаю, чтобы мы смогли вместе продолжать и усиливать позитивную динамику в отношениях между странами

04.07.2018 00:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Поздравление в адрес Александра Лукашенко направил также Президент Франции Эммануэль Макрон. Он пожелал, чтобы отношения между двумя странами усилились во всех областях, где существует еще нерастраченный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эммануэль Макрон, президент Франции:
Я желаю, чтобы мы смогли вместе продолжать и усиливать эту позитивную динамику, которая позволит Беларуси укрепить ее экономику, разнообразить торговые связи и, в результате, гарантировать ее независимость.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Поздравление в адрес Александра Лукашенко направил также Президент Франции Эммануэль Макрон. Он пожелал, чтобы отношения между двумя странами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Додон: Наши страны будут и впредь тесно и плодотворно сотрудничать во имя и на благо молдавского и белорусского народов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика